Die Kalenderwoche 19 (08. - 12. Mai 2023) am KMU-Anleihemarkt: Die LAIQON AG bietet ihren Aktionären noch bis zum 17. Mai eine neue fünfjährige Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro an. "Wir haben seit 2019 einen innovativen Asset Manager geformt. Mit einem aktuellen Asset under Management-Volumen (AuM) von 6 Mrd. Euro gehören wir zu den am schnellsten wachsenden Asset Managern in Deutschland. Dabei sind wir in den drei Geschäftsfeldern Asset Management, wo wir aktive Fonds und Spezialmandate managen, im Wealth Management, wo wir vermögende Kunden betreuen, und im Bereich Digital Wealth, wo wir insbesondere KI-Lösungen anbieten, aktiv. In unserem Ansatz als Asset Management Factory kombinieren wir IQ, sprich die Erfahrung und Kompetenz von Asset- und Wealth-Managern, mit Künstlicher Intelligenz (KI), nutzen also die Macht der Daten für zukunftsweisende Wealth-Produkte und -Lösungen. Alleinstellungsmerkmal, Herzstück und Synergieträger der Gesellschaft ist unsere digitale Asset Plattform 4.0. Sie befähigt uns, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren", so LAIQON-CEO Achim Plate im Interview mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche.

Die Beschlüsse der zweiten Gläubigerversammlung der R-LOGITECH-Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A19WVN8) wurden in dieser Woche vollzogen - laut R-LOGITECH S.A.M. seien die Anleihebedingungen gemäß den gefassten Beschlüssen geändert und bei der Clearstream Banking AG hinterlegt worden, so dass der seit dem 21. April ausgesetzte Handel der R-LOGITECH-Anleihe 2018/24 ...

