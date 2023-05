Die Patient Safety Movement Foundation ruft international anerkannte Experten zusammen, um die aktuellen Herausforderungen und Lösungen im Bereich der Patientensicherheit zu erörtern

Präsident Bill Clinton, Gründer und Board Chair, Clinton Foundation, und der 42. Präsident der Vereinigten Staaten, spricht auf dem World Patient Safety, Science Technology Summit (WPSSTS) 2023, der von der Patient Safety Movement Foundation (PSMF) ausgerichtet wird. Dieser Präsenzgipfel anlässlich des 10-jährigenBestehens der gemeinnützigen Organisation findet vom 1.-2. Juni in Newport Beach in Kalifornien statt.

Präsident Clinton ist ein langjähriger Unterstützer der Patient Safety Movement Foundation. Im vergangenen Jahr erhielt er den nach dem Gründer der PSMF-Stiftung benannten Joe Kiani Humanitarian Award, mit dem Personen ausgezeichnet werden, die sich für den Auftrag der Stiftung besonders engagieren. Auf früheren Gipfeltreffen hat er Themen behandelt, die von den Gefahren der Opioid-Epidemie bis hin zu der Notwendigkeit reichen, den Schwerpunkt der Gesundheitsbudgets auf die großen Probleme der Patientensicherheit zu legen, die zu vorzeitigen Todesfällen in Krankenhäusern führen.

Außerdem können die Teilnehmer Vorträge von führenden Persönlichkeiten des Gesundheitswesens verfolgen, wie beispielsweise Sir Liam Donaldson, Dr. Jannicke Mellin-Olsen, Dr. Michael Durkin, Dr. Don Berwick, Dr. Anthony Staines, Dr. Peter Pronovost, Rt. Hon. Jeremy Hunt, Dr. Neelam Dhingra, Dr. Michelle Schreiber, Dr. Eric Horvitz, Sue Sheridan, Leah Binder, Ruth Ann Dorrill und Dr. Peter Zeiss.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Präsident Clinton auch dieses Jahr wieder unseren jährlichen Gipfel unterstützt", so Dr. Michael Ramsay, CEO, Patient Safety Movement Foundation. "Sein Überzeugtsein von unserer Mission hat uns in den letzten zehn Jahren nicht nur geholfen, kritische Sicherheitslücken in unserem Gesundheitssystem aufzudecken, sondern auch zu zeigen, dass es möglich ist, Patientenschäden auf NULL zu senken."

An dem Gipfel können alle Personen teilnehmen, die an der aktiven Planung von Lösungen für die größten Herausforderungen im Bereich der Patientensicherheit interessiert sind. Diese Probleme führen in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt zu vermeidbaren Patientenschäden und Todesfällen. Nähere Informationen zur Anmeldung für den Summit 2023 und zur Veranstaltung selbst finden Sie unter https://psmf.org/event/10th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/

Aufbauend auf einer lebenslangen Tätigkeit im Dienste der Öffentlichkeit gründete Präsident Clinton die Clinton Foundation aus der einfachen Überzeugung heraus, dass jeder eine Chance auf Erfolg verdient, dass jeder die Verantwortung hat, zu handeln, und dass wir alle mehr erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben diese Werte die Bemühungen der Clinton Foundation beflügelt, große Herausforderungen anzugehen. Dazu gehören dringende Anliegen im öffentlichen Gesundheitswesens wie die Erschwinglichkeit von HIV/AIDS-Medikamenten, die Ausweitung gesünderer Nahrungsmittel- und Getränkeoptionen in Schulen, die Förderung der frühkindlichen Entwicklung und die Bekämpfung der Überdosis-Krise.

ÜBER DIE PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Im Jahr 2012 gründete Joe Kiani die gemeinnützige Patient Safety Movement Foundation (PSMF), um vermeidbare medizinische Fehler in Krankenhäusern zu verhindern. Sein Team arbeitete mit Experten für Patientensicherheit aus der ganzen Welt zusammen, um Actionable Evidence-Based Practices (AEBP) zu erstellen, die die größten Herausforderungen ansprechen. Die AEBP sind für Krankenhäuser kostenlos online verfügbar. Krankenhäuser werden ermutigt, sich formell zu NULL vermeidbaren Todesfällen zu verpflichten, und Unternehmen der Gesundheitstechnologie werden gebeten, den Open Data Pledge zu unterschreiben und ihre Daten zur Verfügung zu stellen, damit prädiktive Algorithmen entwickelt werden können, die Fehler ermitteln, bevor diese tödliche Folgen haben. Der jährliche World Patient Safety, Science Technology Summit der Stiftung bringt alle Interessengruppen zusammen, einschließlich Patienten, Anbieter im Gesundheitswesen, Medizintechnikunternehmen, staatliche Arbeitgeber und private Kostenträger. Die PSMF wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter psmf.org.

