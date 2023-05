Unterföhring (ots) -A star is born! Die 15-Jährige Emma aus Wien, Österreich gewinnt die elfte Staffel "The Voice Kids" und rappt sich mit dem Eminem-Hit "Lose yourself" zum Sieg. Damit beschert sie ihren Coaches Michi Beck und Smudo den zweiten Titel bei VoiceKids in Folge. Das Finale der SAT.1-Musikshow erreicht am Freitagabend in der SAT.1-Relevanzzielgruppe (14-59 J.) starke 8,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt 4,26 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) verfolgen den Sieg von Emma live an den Bildschirmen."The Voice Kids"-Gewinnerin Emma: "Es fühlt sich alles wie in einem wunderschönen Traum an. Ich kann es immer noch kaum glauben. Ich liebe Musik und Eminem ist eines meiner größten Idole. Dass ich mit einem Eminem-Song gewonnen habe und nun auch meine erste Single veröffentliche, sind die magischsten Momente meines Lebens."Michi Beck: "Dass wir 32 Jahre nach unserer ersten Rap-Veröffentlichung 2023 mit einer 15-jährigen Rapperin die Show gewinnen, ist größer als der Doppelsieg. Irre! Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns und für Emma." Smudo: "Meine Tochter hat auf Emma getippt, weil sie rappt und weil sie ein Mädchen ist. Dass ein Mädchen mit einem pinken Shirt und ihrer Attitude in der urmännlichen Rap-Welt so etwas auf die Bühne bringt - diese Message wurde auch mitgewählt."Emmas erste Single "Mockingbird" ist ab sofort überall erhältlich:Seit ihrer Performance von "Mockingbird" (Eminem) in den Blind Auditions begeistert Emma weltweit Millionen Fans und stellt mit über 105 Millionen Video Views bei TikTok einen VoiceKids-Rekord auf. Sogar Eminem persönlich reagierte auf den Clip und postete darunter seinen ersten Kommentar bei TikTok. Als erste eigene Single ist Emmas "Mockingbird"-Cover ab sofort auf allen gängigen Download-Plattformen und Streamingdienstleistern verfügbar. Finalistin Ellice (15) beeindruckte bei "The Voice Kids 2023" ebenfalls mit ihrem selbstkomponierten Song "Stummes Klavier". Diesen hat sie professional aufgenommen hat und der Track ist ab sofort überall als Download und im Stream zu finden. Alle weiteren Finalist:innen-Songs gibt es ab Montag in der "The Voice Kids"-Streaming Playlist unter: https://thevoicekids.lnk.to/playlistWE. .Neben dem Titel und ihrer ersten Single darf sich Siegerin Emma über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro freuen. Gemeinsam mit SEAT und dem Produzententeam von Stefan Dabruck wird sie weitere professionelle Aufnahmen in den SEATsounds Studios in Frankfurt am Main machen - inklusive Songwriting, Recording Sessions, Produktion und Mastering. Für ihre Familie und sich gewinnt Emma zudem eine Reise in den Freizeitpark Efteling.Bilder aus dem Finale und ein Interview mit Siegerin Emma finden Sie unter: http://presse.sat1.de/thevoicekidsBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 13.5.2023 (vorläufig gewichtet 12.5.2023)Pressekontakt:Pressekontakt:Julia BauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1184email: julia.bauer@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: Laura.Stephan@seven.oneSAT.1Ein UnternehmenSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5508274