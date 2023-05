Bei der Zahlenvorlage in der Vorwoche ließ Apple bereits durchblicken, dass das Geschäft in den Emerging Markets eine wachsende Rolle für den Tech-Riesen spielt. Da erscheint es nur folgerichtig, dass nach der Eröffnung der ersten beiden Apple Stores in Indien Mitte April nun die Präsenz in einem weiteren asiatischen Land ausgebaut werden soll.Konkret hat Apple angekündigt, einen eigenen Online-Shop in Vietnam eröffnen zu wollen - und zwar bereits am nächsten Donnerstag (18. Mai). Laut der Mitteilung ...

