Die Bank of America (WKN: 858388) gehört zu den wichtigsten Banken der Welt und hat eine der einflussreichsten Stimmen am Markt. Nun haben die Strategen des Instituts eine Studie herausgegeben, aus der klar wird, welche Aktien vor allem von der kommenden Rezession getroffen werden. Wie sollten Anleger jetzt handeln? Die Bank of America Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaften Bank- und Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...