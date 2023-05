Extrem! Ad-hoc-Meldung: Megarallye ab Montag erwartet!

Anzeige / Werbung

"Der Impact ist einfach nur extrem." - Nach einer am frühen Samstagmorgen veröffentlichten Ad-hoc-Meldung erwarten wir am Montag ein wirklich großes Kursfeuerwerk.

Die jetzt veröffentlichte Partnerschaft hat massiven Impact. Zig Millionen Menschen werden wohl schon an diesem Wochenende von diesem Unternehmen erfahren, die Aktie des im Mainstream der Investment Community bislang eher noch unbekannten Unternehmens könnte folglich komplett "durch die Decke" gehen.

Über 13 Mio. Menschen folgen jenem Mann, der zuletzt international immer wieder für seine großen Erfolge in den Mainstream-Medien gefeiert wird, einem Mann, der in den letzten Jahren mit seinen Medien Millionen umgesetzt hat, einen "Rising Star" in den Sozialen Medien, dessen Ideen seine AnhängerInnen weltweit umsetzen. Exakt dieser Mann steigt jetzt bei dem noch jungen Unternehmen ein, das eine auch in diesen Zeiten extrem stark wachsenden Multimilliardenindustrie disrupten könnte, das mit der jetzt bekannt gegebenen "Aufstellung" definitiv das Zeug zu einem neuen Marktführer hat (und diese sind in der Branche mit Milliarden bewertet).

Noch können AnlegerInnen im Frühstadium einsteigen und auf einen potenziell sehr großen Return Of Investment wetten. Aber die Aktie wird offenbar nicht billiger und AnlegerInnen, die zu lange zuwarten, könnten diese in unseren Augen sehr große Aktienchance verpassen. - Wir finden, das wäre sehr schade! Schauen Sie: Nachdem wir für diese Aktie exakt heute vor einer Woche einen Zugewinn von mindestens 60% erwarteten (aus genau definierten Gründen), und tatsächlich sind es inzwischen seither 70 % geworden, sehen wir jetzt mit der Bekanntgabe dieser unglaublich starken Partnerschaft den Startschuss einer wahrhaftigen Megarallye, die schon in der neuen Börsenwoche das bisherige 13,00-Euro-Hoch dieser 5-Euro-Aktie im wahrsten Sinne des Wortes "wegsprengen" könnte. Wir meinen, Sie wollen diese potenzielle Megarallye keinesfalls verpassen. Nochmal:

Zig Millionen Menschen werden wohl an diesem Wochenende, während Sie diese Zeilen lesen, von diesem Unternehmen erfahren, und wir sind unser sicher, dass die Story dieses Unternehmens sehr viele Menschen begeistern wird und viele Investoren exakt das sehen, was auch wir sehen: eine einzigartige Investmentchance, ein Unternehmen, das in der Tat das Zeug zu einer Milliardenmarke hat, bei dem man aber aktuell auf Micro-Cap-Niveau einsteigen kann (Bewertung unter 50 Mio. Euro).

Breaking News am frühen Samstagmorgen:

Rising International TikTok and YouTube Sensation with Over 13 Million Followers Partners with bettermoo(d) to Spread Company's Mission and Products

- Featured on NBC and CBS, Armen Adamjan, Better Known as "creative_explained" on TikTok and YouTube, Partners with Food & Beverage Disruptor bettermoo(d) as Lead Creative Strategist and Becomes Significant Shareholder

bettermoo(d) Food Corp*

WKN: A3D8PP

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland), CSE (Kanada, Heimatbörse)

HIER zur relevanten Ad-hoc-Meldung.

Wir meinen, dass man im Idealfall am Montag schon vor Wiedereröffnung der Heimatbörse in Nordamerika (15:30 Uhr) eine Wagnisposition bei dieser Aktie im Depot hat, schließen wir tatsächlich einen jetzt schon sehr kurzfristig prozentual dreistelligen Zugewinn nicht aus. Wir glauben, dass es sich lohnt und mit einem Vielfachen des Einsatzes bezahlt machen kann, genau jetzt eine erhöhte Risikobereitschaft zu zeigen. Die Ausgangslage erscheint so, als könnte sie nicht besser sein:

Bei dem jüngst stark aufstrebenden Unternehmen der Lebensmittelbranche bettermoo(d) (WKN: A3D8PP)* hat sich jetzt ein Team gebildet, das nahezu schon wie ein Garant für einen Megaerfolg wirkt (hierzu gehören auch ein ehemaliger Top-Manager von Coca-Cola, der jetzt zum Chairman bestellt wurde, oder exakt jener Vertriebsgigant, der international über 20.000 Mitarbeiter beschäftigt und seit 1929 Top-Marken von Marktführern wie Coca-Cola oder Nestlé repräsentiert). Dass bettermoo(d) (WKN: A3D8PP)* nicht den Mainstream erreichen wird, ist seit diesem Wochenende wirklich stark zu bezweifeln. Vielmehr werden exakt an diesem Wochenende wohl zig Millionen Menschen überall in der Welt von diesem Unternehmen erfahren, und ebenso viele Menschen könnten dem Mann folgen, der so vielen als Vorbild gilt, und AktionärIn dieses Unternehmens werden. Der Impact ist einfach nur extrem.

Power-Synergie mit MASSIVER Reichweite

Im YouTube-Thumbnail zu sehen: Der bettermoo(d)-Gründer und CEO Nima Bahrami (Mitte) mit Social-Media-Star Armen Adamjan (links) und Pop-Legende Bryan Adams

(c) bettermoo(d)/Quelle: YouTube



Instagram-Story am Samstagmorgen

Armen Adjaman alias "Creative Explained" gilt als großer Aufsteiger seit der Pandemie und bewegt täglich eine Massenreichweite mit seinen Videos auf TikTok, Instagram und YouTube. Er tritt nicht nur bei großen TV-Sendern auf, sondern hat auch Millionen mit Verkäufen seiner Bücher und Merch-Produkten umgesetzt. Und neben diesem Mann, der definitiv auch die jungen Generationen anspricht und die Marke des Unternehmens international bekannt machen wird, finden wir eine weitere Ikone im Team, die massiven Impact auf den Erfolg der Produkte haben dürfte, deren Launch in Kürze anstehen: die lebende Poplegende Bryan Adams (Summer Of 69, Heaven…), oder wie es in der heute lancierten Meldung heißt: "Es bedarf keiner Introduction"! Die akkumulierte Reichweite des Dreamteams, das auch Travel- und Sustainibility-Influencerin Julia Thompson inkludiert, der ebenso rund 4 Mio. auf ihren Social-Media-Kanälen folgen, liegt bei der 30-Millionenmarke. Das ist massiv, oder wie der bettermoo(d)-Gründer sagt: "Priceless"!

Unser Tipp: Am Montag schon wirklich früh auf der Matte stehen!

Nächste große Meldung antizipieren

Heute vor einer Woche ließ man Branchenkenner aufhorchen, als man eine zweistellige Millionenfinanzierung mit einem zum Veröffentlichungszeitpunkt 60-prozentigen Kursaufschlag bekannt gab. Unsere Spekulation: Man positioniert einen oder mehrere strategische Investoren der Branche. Das Unternehmen bettermoo(d) (WKN: A3D8PP)* soll eine weltweit einzigartige Formel entwickelt haben, mit welcher man den Markt für Kuhmilchalternativen und den diversen zusammenhängenden Produkten wie Joghurt- Sahne, Butter- oder Käsealternativen revolutionieren will. Und tatsächlich enthüllte man jetzt erste Details, die auf einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil schließen lassen: Man kann nicht nur mit dem Nährwert der Kuhmilch konkurrieren, sondern schlägt diesen in manchen Belangen deutlich. Die Einzigartigkeit der Produkte des Unternehmens ist auch darin gegeben, dass man mit einer speziellen, aber rein natürlichen Formel dem klassischen Kuhmilchgeschmack sehr nahekommen will. Der Launch des ersten und am Heimatmarkt schon lange erwarteten Produktes, dem sog. "MoodrinkTM", wurde nun endlich angekündigt. Im gleichen Zuge kommt jetzt diese massive Partnerschaft, und hiermit verbunden eine Synergie aus Leuten, die allein auf Social Media mehr als 30 Mio. Menschen erreichen können.

Was Sie auch wissen sollten: Danone hat tief in die Tasche gegriffen, als man den Mitbewerber Whitewave Foods für 11,3 Milliarden Euro gekauft hat, um sich die Marke Alpro zu sichern. Gelingt für bettermoo(d) (WKN: A3D8PP)* der Durchbruch, dann ist abzusehen, das ein neuer Milliardenkonzern enstehen könnte. Nach der jetzt lancierten Meldung könnten das ab diesem Wochenende viele viele AnlegerInnen in Nordamerika und anderen Teilen der Welt ganz genauso sehen, eben auch ein Grund, warum wir meinen, dass man am Montagmorgen früh "auf der Matte stehen" sollte, wenn man noch auf demselben Niveau investieren will, bei dem vielleicht aktuell auch strategische Investoren einsteigen könnten (auch hier spekulieren wir auf eine ggf. große und gewichtige Meldung in den nächsten Tagen).

The Trend is Your Friend

Wohl wirklich alle Zeichen stehen jetzt auf Abflug, so könnte man meinen (auch technisch wirft Investing.com bei den stündlichen Trends und Indikatoren jetzt 19 x Kaufen, bzw. ein klares Strong Buy aus), hat in den letzten Tagen nicht nur ein ehemaliger Coca-Cola-Topmanager die Führungsrolle des Chairmans dieses hochinteressanten und innovativen Lebensmittel-Startups eingenommen, der künftig für Unternehmen wie Nestlé S.A. oder Danone von großem Interesse sein könnte, sondern ist auch schon im Vorfeld des Markenlaunchs ein Deal mit jenem Vertriebsgiganten gelungen, der Unternehmen wie Nestlé oder Coca-Cola repräsentiert. Die Partnerschaft mit dem schon seit 1929 existierenden Vertriebs-"Powerhouse", das international über 20.000 Mitarbeiter beschäftigt, wurde am Mittwoch bekannt.

Wir glauben, dass bettermoo(d) (WKN: A3D8PP)*, bei dem die kanadische Popikone Bryan Adams zu den Gründern zählt, das Zeug zu einem Marktführer hat, das Zeug dazu hat, die komplette Industrie in Sachen Milchersatzprodukten zu revolutionieren. Dieses Unternehmen könnte tatsächlich zur neuen festen Größe der Branche werden, die einen neuen Standard setzt. Wir meinen in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen, aber vor allem auch in Hinsicht der zu erwartenden Ereignisse in den nächsten Wochen, dass man hier jetzt eine Wagnisposition im Depot haben sollte. Wir sind wirklich absolut von einem riesigen Erfolg überzeugt, und wir wollen dasselbe wie Sie: den maximal möglichen ROI!

Lesen Sie nachfolgend weiter in einem Auszug unserer jüngsten Berichterstattung alles weitere über bettermoo(d), was Sie wissen sollten:

Spielt bettermoo(d) künftig eine Schlüsselrolle in einem noch jungen und stark wachsenden Multimilliardenmarkt? - Coca-Cola-Topmanager jetzt Chairman von bettermoo(d)

(c) bettermoo(d)

Dass pflanzliche Milchalternativen über kurz oder lang die altklassischen Kuhmilchprodukte verdrängen werden, steht wohl außer Frage. Diese Produkte sind lange schon kein Trend mehr, sondern eine sich am Markt vollziehende Veränderung, und auch die großen Player investieren kräftig: Die Großmolkerei Danone hat schon 2021 das erste ihrer Werke komplett auf Hafermilch umgestellt. Für den US-Produzenten WhiteWave zahlte Danone stattliche 12,5 Mrd. USD, um sich u.a. die auch hierzulande bekannte Marke Alpro zu sichern. Tatsächlich hat man bei der Übernahme von WhiteWave einen deutlichen Aufpreis zum Aktienkurs bezahlt.

Auch an der Marke des während der Pandemie u.a von Nima Bahrami und Bryan Adams gegründeten Unternehmens bettermoo(d) gibt es in der kanadischen Heimat bereits großes Interesse. Tatsächlich gab man in diesen Tagen eine zweistellige Millionenfinanzierung bekannt, die zum Veröffentlichungszeitpunkt 60% über dem Aktienkurs lag. Ein zur Finanzierung zugehöriger Warrant lag gar fast 100% über dem aktuellen Kurs. - Wird hier bereits ein wichtiger Player der Branche positioniert? - Die Vermutung liegt jedenfalls nahe, wer sonst soll einen derart großen Aufpreis zum Kurs zahlen? Über 20.000 Product Samples wurden bereits im Vorfeld des ersten Produktlaunchs geordert, das Feedback auf den Fachmessen in den USA und Kanada war laut Unternehmen überwältigend, Konsumenten wollen die Produkte von bettermoo(d) unbedingt probieren.

Jetzt noch vor einer sich offenbar abzeichnenden Rallye positionieren

Der Markenlaunch, der mit dem ersten Produkt (es soll eine ganze Produktreihe aus Käse-, Sahne- Butter- und anderer Milchalternativen kommen), der pflanzlichen Milchalternative "Moodrink" noch in diesem Jahr folgen soll, wurde schon einige Zeit erwartet, so wohl auch auch von AnlegerInnen, die die Aktie in Hinblick des Launchs in Nordamerika auf ein Hoch von fast 20,00 C$ schickten. Die Zeit verging, der Aktienkurs bröckelte in weiterer Folge und markierte Ende 2022 ein Tief von 2,80 C$. Jetzt geht der Kurs wieder nach oben, und nach langer Funkstille kommuniziert man wieder mit dem Markt: Endlich wurde der Markenlaunch des Moodrinks angekündigt! - Einhergehend mit der Ankündigung wurde ein ehemaliger Top-Manager von Coca-Cola zum Chairman und Unternehmensgründer Nima Bahrami zum CEO bestellt. Besonders aufhorchen lassen sollte die aber die Finanzierung, die man ebenso im gleichen Zuge bekannt gab: 10 Mio. Dollar (CDN) zu einem Kurs von über 60 % des Schlusskurses vor Bekanntgabe.

Mittendrin: Der wohl mitunter bekannteste kanadische Pop-Export aller Zeiten

Die lebende Musikerlegende Bryan Adams gehört zu den Gründungsmitgliedern des Unternehmens, das vielleicht noch in diesem Jahr von der Juniorbörse in Kanada den Sprung an die Seniorbörse in New York wagen könnte (siehe Meldung 4. März). Der Hebel für jetzt mutige AnlegerInnen scheint extrem groß, ein jetziges Investment äußerst erfolgsversprechend. (… ) Tatsächlich könnten wir aber schon kurzfristig das Hoch, das wir bei dieser Aktie in Erwartung des jetzt angekündigten Launchs eines international wohl einzigartigen Produkts mit Milliardenpotenzial im 2021er Jahr gesehen haben, wiedersehen, und dann wandert der Kurs dieser Aktie von aktuell ca. 4,70 € auf über 13,00 €. Dieses Szenario erscheint im unseren Augen alles andere als unwahrscheinlich!

- Warum? - Schauen Sie: Endlich wurde jener Launch angekündigt, in dessen Erwartung der Kurs 2021 als Hot Stock im Microcap-Segment peakte und dieses Hoch erreichte. Nachdem die Entwicklung aber deutlich länger dauerte, zeigte sich der Markt zwischenzeitlich enttäuscht und ließ den Aktienkurs dieses (offenbar nicht nur in unseren Augen) sehr vielversprechenden Unternehmens in den Keller rasseln. Doch nach einer nun veröffentlichten Ad-hoc-Meldung sollte klar sein, dass jetzt eine wirklich große Turnaroundrallye bevorstehen dürfte. Einsteigen sollte man unseres Erachtens möglichst noch vor dem großen Abflug, der vielleicht sogar das alte Kurshoch wegsprengen könnte, deshalb auch - nach Abwägung aller Chancen und Risiken - früh! Wenn der Mainstream erstmal anbeißt, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Dass er anbeißen wird, steht zumindest unserer Meinung nach außer Frage. - Was Sie nämlich zur Kenntnis nehmen sollten:

Bryan Adams wird für Markenlaunch trommeln

Bryan Adams ist Aushängeschild und Gründungsmitglied, der für den Launch einer Produktinnovation werben soll, ein ehemaliger Top-Manager von Coca-Coca übernimmt den Stuhl als Chairman, eine einzigartige Formel und das als Trademark geschützte Produkt, das vielleicht auch Sie künftig zuhause haben werden, soll einen Multimilliardenmarkt neu aufmischen, und zwar schon in diesem Jahr!

Das nächste Level und somit eine neue Epoche für das Unternehmen scheint jetzt eingeläutet! - Der Moodrink kommt zum Ende der Sommerferien auf den Markt, der ursprüngliche Ideengeber und Gründer, der auch die kanadische Poplegende für das Gründungsteam gewinnen konnte, wird CEO der börsennotierten Gesellschaft, die nun vom von der großen Masse unbeachteten Entlein zum wunderschönen und erhobenen Branchenschwan aufsteigen könnte.

Wir sehen jetzt die wirklich entscheidende Phase für gewinnfreudige und mutige AnlegerInnen, die auf einen wirklich großen Hebel setzen, gekommen: Das Finale vor dem großen Produktlaunch einer internationalen Innovation in einem stark wachsenden Multimilliardenmarkt. Fakt ist: Mischt dieses Unternehmen auch nur ansatzweise oben mit, dann sprechen wir wahrhaftig von einem potenziellen Milliardenkonzern. Der Lohn für eine jetzt erhöhte Risikobereitschaft könnte sich folglich extrem bezahlt machen.

"bettermoo(d)'s awesome team is looking forward to finally launching its highly anticipated Moodrink which got tremendous feedback when we first unveiled our formula at one of Canada's leading plant-food-exhibitions. We, as a Company, are not only committed to creating significant shareholder value but also better products for a better you. I can't wait to enter this upcoming and very exciting phase of building our Company towards becoming a leading market player in the industry" - Nima Bahrami, der neue CEO der börsennotierten bettermoo(d)

Innovation mit Milliardenpotenzial

Getreu dem Firmenclaim "What A Cow Eats and A Human Needs" (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) (WKN: A3D8PP) zum Ziel gesetzt, Alternativen zu Kuhmilchprodukten zu entwicklen und zu vermarkten, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei man aus der Masse deutlich heraussticht, will man eine international einzigartige Formel entwickelt haben, welche den Markt revolutionieren könnte, simuliert man mit einer - und das soll betont sein - rein pflanzlichen und natürlichen Mixtur - den guten Geschmack der besten Alpenmilchregionen. Plump gesagt: Man übernimmt quasi die Arbeit der Kuh bei dien Wiesenpflanzen, die für einen wirklich leckeren Kuhmilchgeschmack bei Milch, Joghurt, Butter oder Käse verantwortlich sind. Auch verschiedene Käsesorten mit der bettermoo(d)-Formel sollen bereits entwickelt sein, so eine Frischkäse-, Parmesan- und Camembertalternative.

(c) bettermoo(d)

Dank vieler Millionen Investment und einer mehrjährigen Entwicklungsphase soll dem während der Pandemie gegründeten Unternehmen gelungen sein, einen wirklich einzigartigen Geschmack in Milchalternativen zu erzeugen, der schon bei der Präsentation auf einer großen Fachmesse das Publikum absolut überzeugt haben soll. Wir glauben, dass in den nächsten Wochen und Monaten auch die Depotperformance der Aktie überzeugen wird und meinen, dass man sich jetzt noch frühzeitig eine Position in der Aktie von bettermoo(d) (WKN: A3D8PP) ins Depot legen sollte.

2021 noch zu früh, jetzt genau richtig?

Wie eingangs erwähnt sehen wir nun mit dem angekündigten Launch zum Ende des Sommers die spannendste Phase mit dem potenziell größten Hebel für AnlegerInnen eingeläutet. War es Ende 2021 ganz offensichtlich noch zu früh für ein Investment, scheint der Einstiegszeitpunkt genau jetzt, wo auch der Startschuss der kommerziellen Produktion bereits bekanntgegeben wurde, ideal.

O-Ton des bettermoo(d)-Gründers Nima Bahrami:"Dies ist die spannendste Zeit seit der Entwicklung dieser bahnbrechenden Formulierung. Wir glauben, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das die Branche revolutionieren wird.

Und was sagt der der kanadische Popstar Bryan Adams zum "Moodrink"? - HIER zum Bloomberg-Video.

Informieren Sie sich selbst über die bettermoo(d) (WKN: A3D8PP):

Webseite: www.bettermoo.com/

Filings von bettermoo(d) Food (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

HIER geht es zum Aktienkurs der bettermoo(d) Food Corp.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

Enthaltene Werte: CA08772W2076