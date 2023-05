In diesem Kurzportrait geht es um The Coca-Cola Company, den Hersteller der gleichnamigen Kult-Brause. Im Ranking von Interbrand für 2021 belegt die Marke Coca-Cola weltweit Platz 6. Das Unternehmen wurde bereits 1892 gegründet und ist heute das weltweit größte Unternehmen für alkoholfreie Getränke. Es besitzt oder lizenziert mehr als 500 alkoholfreie Getränke, darunter sowohl kohlensäurehaltige als auch stille Getränke. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 200 Ländern auf der ganzen Welt und hat 20 Marken, die jeweils einen Jahresumsatz von 1 Mrd. USD oder mehr erzielen. Täglich ...

