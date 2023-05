Keine Ahnung von Kryptos, Tokens oder NFTs? Keinen blassen Schimmer von den Möglichkeiten, aber viel Angst vor den Risiken? So geht es vielen Anlegern. Die Konsequenz: Viele nehmen digitale Assets gar nicht erst in ihr Portfolio auf und verzichten damit auf einen möglichen Anlageerfolg.Wer allerdings mit den richtigen Informationen und dem passenden Hintergrundwissen zu digitalen Vermögenswerten versorgt ist, kann den richtigen Coin fürs Depot finden und in die Welt von Bitcoin und Co einsteigen. ...

