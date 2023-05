KI-AKTIEN IM FOKUS - 15 Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und CHATGPT, in die Sie investieren können

Anzeige / Werbung

Aktuell herrscht eine große Begeisterung für Künstliche Intelligenz und Lösungen wie ChatGPT und Co. sind aller Munde. Doch wie findet man Unternehmen, die in diesem Segment aktiv und wirklich profitabel sind? Eine Investition in Aktien von Unternehmen, welche aktuell die KI signifikant vorantreiben kann durchaus Sinn machen. In diesem Artikel erhalten Sie eine Einführung in das Thema der künstlichen Intelligenz und einen Überblick über die besten Aktien zur Investition in KI und ChatGPT.

Was bedeutet KI oder künstliche Intelligenz?

KI (künstliche Intelligenz, engl. Artificial Intelligence) bezieht sich auf die Fähigkeit von Maschinen, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Das Ziel der künstlichen Intelligenz ist es, Maschinen zu bauen, die in der Lage sind, Probleme zu lösen und menschenähnliche Entscheidungen zu treffen. Künstliche Intelligenz umfasst eine Vielzahl von Technologien und Methoden, darunter maschinelles Lernen, Deep Learning, neuronale Netze, Entscheidungsbäume, Expertensysteme und viele andere. Diese Technologien ermöglichen es Maschinen, aus Erfahrungen und Daten zu lernen und Prognosen zu treffen.

In diesem Artikel werden verschiedene Aspekte der Künstlichen Intelligenz und ChatGPT beleuchtet, um Ihnen einen umfassenden Einblick in das Thema KI-Aktien zu geben und Ihnen dabei zu helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen.

Dabei werden die prominentesten Unternehmen im KI-Sektor näher analysiert. Dazu gehören:

Microsoft

Alphabet

C3.ai

NVIDIA

Amazon

Intel

AMD

IBM

Splunk

Autodesk

Cerence

Macronix

Alteryx

Palo Alto

Cognex

AUSZUG, lesen Sie hier den kompletten Artikel

Alle KI-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.