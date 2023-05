In Beverly Hills herrscht Chaos. In der Stadt, in der Geld normalerweise keine Rolle spielt, steht ausgerechnet ein Geldhaus womöglich kurz vor der Pleite. Die US- Regionalbank Pacific Western Bank (Pacwest) verbuchte am 11.05. Nach Handelsschluss an der Nasdaq ein Minus von fast 23 Prozent. Der Grund: Das kalifornische Unternehmen hatte laut CNBC mitgeteilt, dass D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...