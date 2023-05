München (ots) -Aufstieg und Meisterschaft vertagt, aber 2 Absteiger stehen fest: Bayreuth und Zwickau müssen in die Regionalliga. Bayreuth verliert mit 1:4 gegen Köln, Zwickau gegen Dresden mit 0:1. "Der Sommer war in Zwickau unruhig. Das heißt aber nicht, dass du absteigen musst. Das wird jetzt brauchen, um das alles zu verarbeiten"; sagt ein trauriger Zwickau Kapitän Johannes Brinkies. Das Aufstiegsrennen bleibt nach Elversbergs erneutem Patzer gegen Freiburgs Rekord-Bubis überaus spannend. Elversberg (70 Punkte) bleibt trotz der 1:2-Niederlage Tabellenführer. Dahinter der nicht aufstiegsberechtigte SC Freiburg II (67 Punkte), Dresden (66 Punkte), Wiesbaden (66 Punkte) und 1. FC Saarbrücken (65 Punkte), der Halle mit 2:0 besiegt. "Der einzige Kritikpunkt ist die Viertelstunde nach der Pause. Da haben wir ein bisschen Sommerfußball gespielt. Das 2:0 hätten wir auch früher machen können", bilanziert Rüdiger Ziehl. Halle muss als Tabellen-Sechzehnter weiter um die Klasse zittern. "Die Situation, die wir jetzt haben, begleitet uns schon länger. Ich denke, dass wir das bis jetzt ganz gut gemeistert haben", sagt ein selbstbewusster Sreto Ristic. Auf den HFC (38 Punkte) rückt der VfB Oldenburg nun auf 3 Punkte ran. Die Oldenburger gewinnen auswärts beim heimstärksten Team der Liga, Mannheim, mit 3:1. "Gefühlt haben wir in den letzten Wochen immer Druck. Wir können uns kaum freuen, da wir immer gewinnen müssen. Die meisten haben uns schon abgeschrieben", sagt Ex-Bundesliga-Spieler Marc Stendera, nun VfB-Torschütze. "Es gibt wenig Worte für die Leistung meiner Mannschaft", lobt Trainer Fuat Kilic. Für Mannheim ist die Saison nach der Pleite quasi gelaufen - der avisierte Aufstieg mit 57 Punkten passe'. Marco Höger, im 1. Spiel seit seinem Kreuzbandriss, war enttäuscht: "Wir kriegen die viertmeisten Gegentore. Das ist zu wenig für unsere Ansprüche und unsere Zielsetzung."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Spieltages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag mit dem TSV 1860 München zu Gast in Essen und Aufstiegskampf gegen Abstiegsangst Osnabrück gegen Meppen - live ab 12.45 Uhr bei MagentaSport. Spannend in der FFBL: Meister VfL Wolfsburg trifft am Sonntag auf den Dritten Eintracht Frankfurt. Ab 12.45 Uhr begleitet "Die Reaction-Show" mit den Gurk-Brüdern die Live-Spiele zusätzlich als Digital-Angebot auf Tiktok.FSV Zwickau - Dynamo Dresden 0:1Zwickau steht als Absteiger fest. Durch die Heimniederlage gegen Dresden können sich die Zwickauer nicht mehr retten, steigen in die Regionalliga Nord-Ost ab. Dresden hingegen steckt mitten im Aufstiegskampf. Markus Anfang, Trainer Dresden: "Wir haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Ich glaube in der 1. Halbzeit müssen wir schon 2 Tore mehr machen. In der 2. Halbzeit wieder. Dann zitterst du am Ende bis zum Schluss."Das gesamte Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=emlicUkzWnd6dC8yUUtSK0d6bU5NRzlOQkNMclEvRkpFNERqTU84ankzOD0=Stefan Kutschke, Stürmer Dresden, über Absteiger Zwickau: "Man muss ja mal betonen, dass diese letzten Jahre mit dem geringen Etat, den sie hatten, das haben sie mit Bravour gemeistert. Das war schon fast außergewöhnlich immer irgendwo in dieser Liga zu bleiben mit den Mittel. Und deswegen heute, das hat was mit Anstand zu tun, dass man eine Mannschaft, die gerade abgestiegen ist, dann nicht irgendwo verhöhnt."Das gesamte Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ekFnd2xrdnVUNWlocWxDK0ZmUEpkdlowS2psMGNTS05PWVdvb0Zjdy9PZz0=Ronny Thielemann, Trainer Zwickau, der Joe Enochs ablöste, aber nicht wirklich Impulse setzte: "Die Jungs haben alles reingeworfen. Wir haben nach 20 Minuten 3 richtig gute Chancen. Wenn wir da ein Tor machen, wird die Brust größer. Das haben wir nicht und dann ist das ein Sinnbild der Saison. Am Ende war es knapp und am Ende hat die Überzeugung, ein Tor zu machen, gefehlt... Ich denke, die Tabelle lügt nicht. Wir haben über die Saison nicht die Leistung gebracht, um in der Liga zu bleiben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RFVDZlYrZ0kzRVEvdnBSczBUbUwxK2lCSHA2bC9YY1k0TmIyVVRjUEdtTT0=Johannes Brinkies, Kapitän Zwickau: "Ich bin natürlich unfassbar traurig. Das Thema ist durch, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir sind abgestiegen. Sicher sind wir nicht heute abgestiegen, sondern das war ein Prozess über die ganze Saison. Hier und da waren ein paar Baustellen. Ich glaube, unter gewissen Umständen wäre es möglich gewesen. ... Der Sommer war in Zwickau unruhig. Das heißt aber nicht, dass du absteigen musst. Es muss Vieles passen bei einem kleinen Verein. Dieses eine Jahr, was wirklich unheimlich wehtut, machen die letzten6 6 Jahre nicht ungeschehen. Das wird jetzt brauchen, um das alles zu verarbeiten."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S2dIbThIYjZ6R3ZWK3p0bXFGc2RKcWRxMTFXRUU3SklkdE1TMW9DNExKdz0=Das Spiel konnte erst mit Verspätung angepfiffen werden, da Fans aus Dresden auf dem Stadiondach eine Choreo ausgepackt hatten. Die Aktion war nicht abgesprochen und sorgte für eine Verzögerung. Die Aktion, die Choreo und die Erklärung im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjNmNHoxRVVrandhRlpWTmFuY3lsS0NrdnJaUUNSNTA2c2hWVGRTTVhtaz0=SpVgg Bayreuth - Viktoria Köln 1:4Für den Gesellschafter und Mannschaftsarzt der SpVgg Bayreuth, Dr. Wolfgang Gruber, war der Klassenerhalt schon vor der Partie eher unrealistisch geworden: "Die Hoffnung haben wir eigentlich letzte Woche aufgegeben." Nun ist der Abstieg auch rechnerisch besiegelt. Nach der deutlichen Niederlage gegen Viktoria Köln, muss Bayreuth den Weg in die Regionalliga Bayern antreten.Olaf Janßen, Trainer Köln, über die Comeback-Qualitäten seines Teams: "In 10 Spielen vorher das Spiel immer gedreht und da glaube ich 18 Punkte rausgeholt. Jetzt haben wir 11 Spiele gedreht und 21 rausgeholt. Das ist schon bemerkenswert, aber zeigt eben auch die Haltung, die DNA der Mannschaft."Das gesamte Interivew: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VWRGeHRDc2ZjV05ROXNhUnRseWRBaXhBTFNxOXo0STB0ZWh4dlVtUkllaz0=Julian Kolbeck, Interimstrainer Bayreuth, über den Abstieg: "Die Mannschaft ist dementsprechend niedergeschlagen, dass es jetzt auch rechnerisch nicht mehr möglich ist. Es ist schon eine komische Situation. Tut auch ein bisschen weh."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SmV6dkJHYk0yOTJ5djhrT0xVOFRiTE5aU1g4SFEvdHcxaTZvU2NwdXFIST0=Luca Petzhold, Torhüter Bayreuth, über den Abstieg: "Jetzt kommt es einfach darauf an, dass wir für die neue Saison einen guten Kader zusammenstellen und dann gestärkt wieder zurückkommen und oben angreifen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTRuY2RsWDlwNTloeEtHOTFNM0p2S2xFb2RLeHN1SWswaFZPY2drc1FJUT0=Dr. Wolfgang Gruber, Gesellschafter Bayreuth über den Klassenerhalt: "Die Hoffnung haben wir eigentlich letzte Woche aufgegeben."... über den Trainerwechsel nach der Niederlage gegen Elversberg: "Wir hätten wahrscheinlich auch gewechselt, wenn wir gewonnen hätten. ... Wir haben in Elversberg auch gesehen und auch schon vorher, dass die Mannschaft zunehmend keine Konstanz hat, während alle Mannschaften im unteren Drittel tatsächlich so eine eigene Personality entwickelt haben."... über den Geschäftsführerwechsel: "Michael Born hat einen Vertrag bis Ende dieser Saison, der ist an die 3. Liga gebunden und er wird uns verlassen danach. Wir werden in der Regionalliga Bayern mit dem Jörg Schmalfuß als Geschäftsführer weitermachen."Das gesamte Interview mit Wolfgang Gruber: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ak9xZnZkVUlCV1BLenQvcDM2SnBIcGFyRjBPQ055ZkZwYm9rZW1HRDlObz0=SC Freiburg II - SV Elversberg 2:1Elversberg verspielt die Meisterschaft und den Aufstieg. Freiburg begibt sich mit dem Sieg im direkten Duell der Topmannschaften in Schlagdistanz zur Spitze. Nur noch 3 Punkte fehlen auf den Spitzenreiter. Außerdem hält Freiburg II jetzt mit 67 Punkten, die Rekordpunktzahl für zweite Mannschaften in Liga 3. Aufsteigen darf der Nachwuchs aufgrund der Statuten aber dennoch nicht.Thomas Stamm, Trainer Freiburg: "Das ist eine unglaubliche Qualität, die Elversberg hat. Ich finde trotzdem, wir haben über 90 Minuten mehr fürs Spiel getan, haben mehr Kontrolle auch hinbekommen. Ich finde auch die besseren Chancen. Vielleicht im letzten Drittel dann nicht immer so sauber."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eHMrR0pNUjhaZExtVGhrVlhORFg1WDVYN2RJT01aMGRxN3hFakNOdno5Zz0=Lars Kehl, Freiburg Doppeltorschütze und Bundesliga-Profi: "In der ersten Halbzeit fand ich hatten wir eigentlich Elversberg komplett im Griff. Ich kann mich an keine Torchance von ihnen erinnern. Und das ist gegen so eine Mannschaft ein absolutes Privileg, wenn man das hinkriegt."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QTIvcEFJTmRMV2NmMXZFZ0ZZaGZOdHY1TmdRRFFLV3lDTytFQVQydXlrYz0=Horst Steffen, Trainer Elversberg: "Es ist so, dass die Aktivität gefehlt hat Richtung Ball. Auch diese 2. Bälle sind beim Gegner landeten. Hat aber auch damit zu tun, dass Freiburg einfach wenig Zugriff ermöglicht hat.Über die Vorbereitung auf das nächste Topsspiel gegen Wiesbaden: "Wenn wir uns Dienstag zum Training treffen und Wehen Wiesbaden vorbereiten, sehen wir auch wieder die Chance, die wir haben vor heimischem Publikum eben ein tolles Spiel zu machen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d3BtcWc5eE1DNURUT0gzLzJyQjBqczhzYXJGNDJUZ2lRd3hubGJLUUpkZz0=SV Waldhof Mannheim - VfB Oldenburg 1:3Oldenburgs Chance auf den Klassenerhalt lebt weiterhin! Mit einem Auswärtssieg bei der stärksten Heimmannschaft kommen die Oldenburger auf 3 Punkte an den Tabellensechzehnten Halle ran. Mannheim verabschiedet sich damit endgültig aus dem Aufstiegsrennen. Auch die Qualifikation für den DFB-Pokal (4. Platz) ist nicht mehr zu erreichen. Ebenfalls kurios bei Mannheim: Keeper Jan-Christoph Bartels verletzt sich in der Schlussphase. Da Mannheim bereits alle Wechsel verbraucht hat, musste Kapitän Marcel Seegert ins Tor und klärte danach auf: "Ich war bis zur F-Jugend Torwart. Ich bleibe gerne mit unseren Torhütern draußen und wir üben ein paar seitliche Abstöße und abfangen. Das war jetzt aus der Not heraus."Seegert zum Spiel: "Dieses Mal haben wir die Rückschläge nicht so gut verkraftet. Nach dem 1:3 war der Stecker dann gezogen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RWpIbDJONjd2MmRzQ1hoY2tQM0daV0JEaVE2cUx4My80MkxTN2FTS2U0ND0=Marco Höger, Mannheim, gab sein Comeback nach Kreuzbandriss: "Es hat sich gut angefühlt nach der langen Leidenszeit und der Reha, die sehr anstrengend war. Ich wollte es mir beweisen, dass ich es nochmal schaffe. Ich wollte unbedingt nochmal einen Einsatz bekommen. Ich hätte mir natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht... Grundsätzlich kriegen wir zu viele einfache Gegentore. Wir kriegen die viertmeisten Gegentore. Das ist zu wenig für unsere Ansprüche und unsere Zielsetzung."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dHRHLzM1eVRkbngzTDZuMy9pYU1nRmZoVnZXWitqNEpBRWp4VEJaMm9hND0=Marc Stendera, Torschütze Oldenburg: "Gefühlt haben wir in den letzten Wochen immer Druck. Wir können uns kaum freuen, da wir immer gewinnen müssen. Wir müssen dann da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Die meisten haben uns schon abgeschrieben. Wir spielen körperbetont und laufen viel. Wir sind aktuell eine sehr unangenehme Mannschaft."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SFp0VGhLS2habTZldzAvRWl0Qm9lRm5QZkNQOGZLOGowRlhPdW9tWHF5cz0=Fuat Kilic, Trainer Oldenburg: "Es gibt wenig Worte für die Leistung meiner Mannschaft. Ich bin stolz, dass die Jungs dran glauben. Die haben eine überragende Trainingseinstellung. ...Wir waren effektiver als sonst. Mit dem Torwartwechsel hätte es auch ein 4:1 werden können. Ich bin auch komplett durch. Ich genieße den Moment. Halle hat verloren. Wir sind dran und haben es in der Hand. Wir haben jede Woche ein Endspiel und wir die Jungs das Wegstecken und Kämpfen - einfach Respekt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YWU4bCtDRHlMYlVLS2E1bXpKR2FzVlo1MjBKcVJHblYydjNKeXhIcGw0dz0=1. FC Saarbrücken - Hallescher FC 2:0Saarbrücken träumt weiterhin vom Aufstieg, Halle kann den Klassenerhalt nicht fixen, muss weiter zittern. Adriano Grimaldi verschießt einen Elfmeter in Football-Manier und die knappe Führung sorgt für ordentlich Spannung. Am Ende macht Marvin Cuni kurz vor dem Ende den Deckel drauf.Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Der einzige Kritikpunkt ist die Viertelstunde nach der Pause. Da haben wir zu viel verwaltet. Da haben wir ein bisschen Sommerfußball gespielt. Das 2:0 hätten wir auch früher machen können. Das ist das Einzige, was ich der Mannschaft vorwerfen kann. Das war eine sehr dominante 1. Halbzeit... Das war ein total verdienter Sieg. Der Gegner hat sehr viel investiert. Das sah souverän aus, aber das muss man erstmal hinkriegen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R2lQTmtHQ1lYM01icU5BM3NJNmNPZXgvQ1BJU1dZb2xZc2dFUTF0Z0UvRT0=Richard Neudecker, Torschütze Saarbrücken: "Halle steht mit dem Rücken zur Wand und wir aber auch. Das war wie ein Finale für beide Mannschaften. Ich bin froh, dass wir die Punkte ziehen konnten. Der Weg geht weiter... Ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ich fühle mich gut und bin fit... Ich schaue nur auf mich, sonst habe ich ein Riesen-Problem. Ich muss da wirklich bei mir bleiben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dXNlem5qZXVzU295VVhrNFdOaDlTMEpBL3AvWXEzaXRxai95Z1A1ZTJ0dz0=Sreto Ristic, Trainer Halle: "Wir haben eine gute 1. Halbzeit gespielt. Klar mussten wir ein paar Sachen überleben. Nach dem verschossenem Elfmeter hatten wir einige Sachen eigentlich im Griff. Für ein Auswärtsspiel war das eine gute 1. Halbzeit. Wir belohnen uns dann nicht. Der Gegner muss nur einen Einwurf werfen und dann klingelt es. Wir hatten Möglichkeiten den Ball wegzuschlagen. Wir haben dann in der 2. Halbzeit wenig vor das Tor gebracht. Das ist das ganze Jahr schon so gelaufen... Die Situation, die wir jetzt haben, begleitet uns schon länger. Ich denke, dass wir das bis jetzt ganz gut gemeistert haben. So werden wir es auch weiter angehen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bzU1Y0dLbERWSktQa0ZaMkwyLzVVNWllR2VUUTc4MkxTeURzNURXa1VObz0=SV Wehen Wiesbaden - SC Verl 2:1Zum 1. Mal kann Wehen Wiesbaden gegen Verl gewinnen. Im Gleichschritt bewegen sie sich mit den Konkurrenten, um den Aufstieg. Kommende Woche wartet jedoch mit Tabellenführer Elversberg ein Gegner, der den Aufstieg besiegeln möchte.Markus Kauczinski, Trainer Wiesbaden, war sehr, sehr erleichtert: "Das ist brutal wichtig: Die Emotionen, denn man hat nicht alles in der Hand, aber wir haben unsere Energie, unseren Kampf. Wir haben uns auch vorgenommen heute emotional zu sein, zu kämpfen, der eine für den anderen. Diese Basics, hat die Mannschat toll umgesetzt.Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aFRRTmtoektJejZvdHpXemZOdHN2K3FGTFByS1F6clRZakZTeitCc1VUZz0=Michel Kniat, Trainer Verl: "Wenn man die Leistung sieht über das ganze Spiel waren wir hier die spielbestimmende Mannschaft, was mich halt auch stolz macht, aber am Ende zählen auch irgendwo Ergebnisse." Darüber wie sie den Rest der Saison angehen: "Bei uns wird nicht lockergelassen. Wenn wir mit dem SC Verl bei 80% oder 90% sind, verlieren wir jedes Spiel."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L1ZOcGt3cldrcFhrOXlEbldQZzRMbGNpR3l5SUNwMmlaYnBFWU1McUJHcz0=Sonntag, 14.05.2023FFBL ab 12.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg, MSV Duisburg - SC FreiburgAb 12.45 Uhr live: Die Reaction Show mit den Gurk-BrüdernFFBL ab 15.45 Uhr: SV Werder Bremen - SGS Essen, 1. FC Köln - SV Meppen3. Liga - 36. Spieltag:ab 12.45 Uhr: RW Essen - TSV 1860 Münchenab 13.45 Uhr: VfL Osnabrück - SV MeppenMontag,15.05.2023ab 18.45 Uhr Erzgebirge Aue - BVBII