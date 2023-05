Kurz vor dem Wochenende zeigten die Märkte sich etwas versöhnlich, ohne jedoch irgendwelche neuen Signale zu liefern. Der DAX konnte sich am Freitag wieder leicht in die Höhe schrauben, blieb aber weiterhin unterhalb der Marke von 16.000 Punkten stecken. Auch bei vielen Einzeltiteln lässt sich momentan nicht absehen, was die nächsten Tage und Wochen mit sich bringen mögen.Anzeige:Bei Plug Power (US72919P2020) dürften die Anteilseigner schon froh darüber gewesen sein, dass nicht schon wieder neue Negativrekorde erreicht ...

