Die auch am gestrigen Freitag nun immer stärker gerade auf eine fortschreitende Abkühlung gerade der US-Binnenkonjunktur (anders als deren Außenhandelsstrukturen) hindeutenden Datenpublikationen hinterlassen in der Performance von Platin nun immer stärkere Spuren, die sich gestern in einem beschleunigten Tagesabsturz des Edelmetalls um gewaltige - 3,4 % äußerten.Auch wenn Platin (TVC:PLATINUM) mit seinem gestern um satte - 3,4 % auf nur noch 1056 USD erfolgten Einbruch nun praktisch punktgenau auf seiner signifikanten steileren ...

