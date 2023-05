Nachdem sich der DAX in den vergangenen Wochen an der 16.000-Punkte-Marke die Zähne ausgebissen hat, dürfte sich daran nach Einschätzung von Experten erstmal wenig ändern. In der neuen Woche steht neben weiteren Quartalszahlen und frischen Konjunkturdaten vor allem der mögliche Zahlungsausfall der US-Regierung im Anlegerfokus.Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Gewinnen ins Wochenende ...

