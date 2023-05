Trotz eines neuen Verlaufshochs am Montag sind die Papiere von Nvidia (WKN: 70300) in dieser Woche per Saldo etwas zurückgekommen. Das Wochendefizit belief sich auf -1,9%. Trotz der leichten Kursschwäche belaufen sich die Zugewinne seit Jahresbeginn aber weiterhin auf hohe +92,5%. Die starke Kursperformance befördert den Technologiewert zusammen mit dem Facebook-Konzern Meta Platforms auf den geteilten ersten Platz im S&P 500 und im Auswahlindex ...

