Lorenz (ots) -Benefits, auch Zusatzleistungen und Vergünstigungen, sind ein wichtiger Faktor für die Gewinnung von Mitarbeitern. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Hotels von großer Bedeutung, attraktive Angebote zu bieten, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden und langfristig an das Unternehmen zu binden.Die Familie Sperr-Lehrl vom Hotel Eichingerbauer in Mondsee geht dabei einen neuen Weg und setzt stark auf Mitarbeiter-Wertschätzung und Teambuilding. Sie wissen aus Erfahrung, dass zufriedene Mitarbeiter dazu beitragen, dass Gäste sich willkommen und gut betreut fühlen. Das Hotel bietet daher eine Vielzahl von Vorteilen für ihre Mitarbeiter, einschließlich einer monatlichen Massage, stilvolle und bequeme Mitarbeiterkleidung sowie die Möglichkeit zur Weiterbildung und Schulungen.Das "Zum-Team-Gehören" ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Erfolgs vom Hotel Eichingerbauer. Die Mitarbeiter aller Bereiche arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass jeder Gast eine unvergesslich schöne Erfahrung hat. Sie nehmen regelmäßig an Teambuilding-Aktivitäten teil, um ihre Fähigkeiten und ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Das führt zu einem starken Zusammenhalt im Team und einem positiven Arbeitsumfeld. Sabine Sperr-Lehrl weiß wovon sie spricht, wenn sie sagt: "Uns gibt es nur in der Mehrzahl - Familie, Mitarbeiter, Gäste, Lieferanten und Freunde. Wir begegnen unseren Mitmenschen mit Offenheit und Respekt."Die Mitarbeiter werden ermutigt, ihre Persönlichkeit und ihren Sinn für Humor in ihre Arbeit zu integrieren. Wenn ein Mitarbeiter seine Arbeit gerne macht und sich wohl fühlt, überträgt sich das auch auf die Gäste. Ein fröhlicher Mitarbeiter wird wahrscheinlich einen fröhlichen Gast haben.Darüber hinaus investiert das Hotel auch in die berufliche Weiterbildung und Schulungen seiner Mitarbeiter. So werden regelmäßig Schulungen zu Themen wie Kundenservice, Management und Gastfreundschaft angeboten. Diese Schulungen helfen den Mitarbeitern, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich weiterzuentwickeln, was wiederum dem Hotel zugutekommt.Familie Sperr-Lehrl ist es nicht nur wichtig, dass die Mitarbeiter effektiv arbeiten und professionell mit den Gästen umgehen. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass die Mitarbeiter im Hotel Eichingerbauer ein Lächeln auf den Lippen haben und auch mal laut loslachen, während sie ihre Arbeit erledigen. Die freundliche Atmosphäre im Hotel spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie die Mitarbeiter mit den Gästen umgehen. Sie sind immer darauf bedacht, eine warme und einladende Umgebung zu schaffen, in der sich die Gäste wohl fühlen.Insgesamt ist es die Kombination aus Wertschätzung der Mitarbeiter, Teambuilding und Investitionen in Weiterbildung und Schulungen, die dazu beitragen, dass das Hotel Eichingerbauer seinen Ruf als eines der besten Arbeitgeber als auch Urlaubshotel in Mondsee, wenn nicht im ganzen Salzkammergut, aufrechterhält.