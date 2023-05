Mondsee (ots) -Dabei denkt man meistens an die Anordnung der Greens, die Fläche des Platzes, wie viele Löcher man spielt und wie das Gelände aufgebaut ist. Bei "Golf & Seen" geht es aber auch ums Wasser, denn die 10 Golfplätze sind nahe, als auch direkt am Wasser gebaut.Das Salzkammergut und das Salzburger Seenland sind die perfekten Regionen für Golf-Enthusiasten und Naturliebhaber. Sie sind nicht nur für ihre atemberaubende Landschaft bekannt, sondern auch für ihre hervorragenden Golfplätze und Golfhotels. Mit insgesamt 10 Golfplätzen in der Region und 19 Golfhotels bietet Golf & Seen alles für Golfer jeden Niveaus.Die Golfplätze sind so gestaltet, dass sie die natürliche Schönheit der Umgebung widerspiegeln und gleichzeitig den Spielern eine herausfordernde Erfahrung bieten. Egal ob sie Anfänger oder Profi sind, die Golfplätze von "Golf & Seen" werden sicherlich ihren Ansprüchen gerecht. Auch das Handicap wird hier auf die Probe gestellt und man kann an seinen Fähigkeiten arbeiten.Die Golfplätze im Salzkammergut und Salzburger Seenland bieten nicht nur eine wunderschöne Kulisse, sondern auch eine hervorragende Infrastruktur. Die Clubs verfügen über modernste Anlagen und eine ausgezeichnete Gastronomie.Golfspielen ist nur eine von vielen Aktivitäten, die in diesen Regionen angeboten werden. Die Seen des Salzkammerguts und des Salzburger Seenlandes sind perfekt für Wassersportarten wie Schwimmen, Segeln oder Bootfahren. Wandern und Radfahren sind ebenfalls beliebte Aktivitäten, die Sie hier ausüben können.Also, packen Sie Ihre Golfausrüstung ein und kommen Sie ins Salzkammergut und Salzburger Seenland. Erleben Sie die Schönheit der Natur und spielen Sie Golf auf einigen der besten Golfplätze der Region.Aber vorher sollten Sie noch Ihre Golftour planen und sich über die verschiedenen Plätze und Angebote in der Region informieren, damit Sie Ihren Abschlag zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Bestellen Sie noch heute unter: www.golfundseen.at die kostenlose "Golf & Seen Broschüre".Pressekontakt:ARGE Golf & Seenc/o Tourismusverband Mondsee-IrrseeDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel.: +43 6232 2270info@golfundseen.athttp://www.golfundseen.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165127/5508813