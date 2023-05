Frankfurt (ots) -



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kann mit seinen Visiten in Italien und Deutschland zufrieden sein. Er bekam fast alles, was er wollte. Viel Zuspruch, weitere Waffenlieferungen und viele positive Bilder. Die braucht er, weil er nicht nur gegen die russische Invasionsarmee kämpft, sondern auch für die Unterstützung der westlichen Verbündeten für sein überfallenes Land. Jenseits dieser eher atmosphärischen Aspekte hat Selenskyjs Besuch erneut gezeigt, dass sich die Verantwortlichen in Kiew und den verbündeten Hauptstädten längst auf einen längeren Krieg eingestellt haben und die geplante Gegenoffensive nicht die letzte sein wird. Nicht umsonst haben alle Beteiligten in den letzten Tage allzu großen Erwartungen an die Frühjahrsoffensive widersprochen. Doch wenn die Allianz zwischen der Ukraine und dem US-geführten Bündnis mit Deutschland und den anderen EU-Staaten erfolgreich sein will, muss sie einen langen Atem haben.



