Krasse Woche...: Wochenrückblick KW 19-2023 - Inflation gebannt?!

Die Nachrichtenlage zeigt derzeit ein gemischtes Bild für die Anleger. Demnach gibt es sowohl positive alsauch negative Entwicklungen an den Finanzmärkten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

positiv zu vermerken ist, dass die Inflation in den USA auf ein akzeptableres Niveau zurückzukehren scheint und dass mehrere Großkonzerne positive Zahlen vorgelegt haben. Bedenken bestehen allerdings noch hinsichtlich der Anfälligkeit der regionalen US-Banken und der Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze. Deshalb wundert es kaum, dass die Märkte sich in der vergangenen Handelswoche nicht besonders hervorgetan haben.

Quelle: Onvista.de

Darüber hinaus sind die Preise für Basismetalle, insbesondere Kupfer, gesunken. Der Grund dafür war schnell gefunden. Die Wirtschaftsdaten aus Peking waren nicht dass, was sich Investoren gewünscht hatten, da sie keine wirkliche Industrieproduktionssteigerung erkennen lassen. Entsprechend schwach also die Performance.

Quelle: Onvista.de

Mit dem neuerlichen Abschlag notiert Kupfer wird an der Londoner Metallbörse mit rund 8.260,- USD pro Tonne auf dem niedrigsten Stand des Jahres. Auch der Goldpreis tat sich in der vergangenen Woche etwas schwerer, da das Momentum nachgelassen hat. Entsprechend verlor das Edelmetall etwas an Wert und steuert wieder auf die Marke von 2.000,- USD pro Unze zu.

Fazit:

Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten und den sich noch nicht verziehenden Gewitterwolken am Horizont sollten sich die Anleger weiterhin auf einen potenziell volatilen Markt einstellen. Richtig interessant werden die bevorstehenden Ereignisse wie der Empire State Manufacturing Index sowie die Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung in England und den USA. Nicht minder spannend wird sein, was diePräsidenten der Zentralbanken zu sagen haben.

Einige Zeichen deuten zwar darauf hin, dass die Inflation unter Kontrolle kommen könnte, allerdings ist das Gesamtbild noch eher uneinheitlich. Deshalb sollte man derzeit jede etwaige Veränderung im Auge behalten.

Viele positive Veränderungen, die sich mittel- und langfristig auszahlen sollten, gibt es von guten Rohstoffunternehmen und aus dem Rohstoffsektor allgemein. Mehr dazu können Sie in unserem folgendem Wochenrückblick lesen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

