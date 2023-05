Stuttgart/Aachen (ots) -



Die Ukraine verteidigt Europas Einheit gegen die russische Aggression. Und genau für diese Einheit steht der Aachener Karlspreis, den Selenskyj am Sonntag persönlich in Empfang nehmen konnte. Für sich selbst, aber mehr noch für sein leidgeprüftes Volk. Bravo! Wer sich angesichts der oft blutleeren EU-Wirklichkeit noch ein Gespür für den Kern des europäischen Gedankens bewahrt hat, wird endlich einmal wieder aus vollem Herzen applaudieren können. Alle Kritik an der Preisvergabe läuft ins Leere, etwa Selenskyj verdiene den Preis nicht, weil er Verhandlungen mit Russland ablehne. Wenn ein machtgieriger Despot wie Putin die Existenz der Ukraine als eigenständige Nation negiert, stellt er sich auf die denkbar fundamentalste Weise gegen den europäischen Einheits- und Friedensgedanken. Deshalb sind die Menschen in der Ukraine derzeit zweifellos die besten Europäer.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5508830

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken