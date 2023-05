Roboter gibt es mittlerweile in allen Formen und Farben. Sie haben Rollen, Flügel oder können schwimmen. Doch was ist mit einem Roboter, dessen Vorbild die Larve des Schmetterlings ist? Was aussieht wie eine Metallplatte, die sich von Zauberhand bewegt, ist ein kleiner Roboter, der raupenartig über den Boden kriecht. Wissenschaftler der North Carolina State University haben einen Roboter vorgestellt, der sich wie eine Raupe bewegen und sich durch enge Räume quetschen kann. Das Besondere an dem weichen Raupen-Bot ist das einzigartige Muster aus silbernen Nanodrähten, die Wärme verwenden, um seine Biegung zu regulieren und den Roboter in jede gewünschte Richtung zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...