Der SPD-Vorsitzende, Lars Klingbeil, leitet aus dem Wahlergebnis in Bremen auch Forderungen an die Bundesregierung ab. Die Wahl in Bremen sei ein Zeichen an alle pragmatisch an Lösungen zu arbeiten, gab sich Klingbeil bei phoenix selbstkritisch. "Natürlich gibt es Auseinandersetzungen in der Regierung, gerade hier auf Bundesebene", gibt der SPD-Chef zu. "Da müssen wir besser werden. Da müssen wir leiser werden." Damit bezieht sich Klingbeil vor allem auf die Debatte um die Wärmewende, den "Streit, den wir seit Wochen erleben." Dieser müsse gelöst werden und "vor allem geräuschloser, als das in den letzten Wochen der Fall war".



Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf dem phoenix-YouTube-Kanal.



