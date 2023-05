PARIS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in seinem Besuch in Paris einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Beziehungen. "Paris. Mit jedem Besuch verbessern sich die defensiven und offensiven Fähigkeiten der Ukraine", schrieb Selenskyj am Sonntagabend auf Telegram zu seinem Abstecher in die französische Hauptstadt. "Die Beziehungen zu Europa werden stärker, und der Druck auf Russland wächst.

"Ich werde mich mit meinem Freund Emmanuel (Macron) treffen", schrieb Selenskyj weiter. "Wir werden die wichtigsten Punkte der bilateralen Beziehungen besprechen."

In dem Gespräch zwischen Macron und Selenskyj soll es laut Élyséepalast um weitere militärische und humanitäre Unterstützung gehen. Auch eine langfristige Perspektive für einen Frieden in Europa könnte demnach Thema sein./cha/DP/zb