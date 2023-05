EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies mit hohem Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal 2023



15.05.2023

Brockhaus Technologies mit hohem Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal 2023

Umsatzerlöse steigen um +41% auf € 33,4 Mio., bereinigtes EBITDA mit € 9,6 Mio. +70% über dem Vorjahreszeitraum

Bikeleasing setzt dynamisches Wachstum mit ~28.000 (+41%) vermittelten Fahrrädern fort

IHSE erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte

Weitere Reduzierung der Konzern-Nettoverschuldung auf 0,7x EBITDA ermöglicht hohe Finanzierungskapazität

Großer Optimismus für 2023: Umsatzplus auf € 165 Mio. - € 175 Mio. bei EBITDA-Marge von 35% geplant

Frankfurt am Main, 15. Mai 2023. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) ist mit einem dynamischen Umsatz- und Ergebniswachstum in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. So weist das Unternehmen im ersten Quartal 2023 eine Steigerung der Umsatzerlöse um +40,7% auf € 33,4 Mio. aus (Q1 2022: € 23,8 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +69,9% auf € 9,6 Mio. (Q1 2022: € 5,7 Mio.*), was einer deutlichen Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge von 23,8% auf 28,8% entspricht. Das bereinigte EBIT stieg gleichzeitig um +72,2% auf € 8,6 Mio. (Q1 2022: € 5,0 Mio.). Damit liegt BKHT voll auf Kurs, die im März kommunizierte Gesamtjahresprognose mit einem Umsatzwachstum auf € 165 Mio. - € 175 Mio. (2022: € 142,7 Mio.) und einer bereinigten EBITDA-Marge von 35% (2022: 33,2%) zu erreichen.

Die Nettoverschuldung der Gruppe bezogen auf das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate konnte im Berichtsquartal gegenüber dem Jahresende 2022 weiter von 0,79 auf 0,74 reduziert werden. Zum 31. März 2023 lag die Nettoverschuldung des Konzerns bei € 38,0 Mio. und damit weitestgehend auf dem Niveau zum 31. Dezember 2022.

"Wir sind überaus zufrieden mit dem Jahresauftakt unserer beiden Tochterunternehmen. Bikeleasing wächst weiterhin dynamisch und hochprofitabel und auch bei IHSE ist der Knoten nach den Lockerungen der pandemiebedingten Einschränkungen geplatzt. Entsprechend optimistisch sind wir für den Rest des Geschäftsjahres, unsere Jahresziele mit einem Umsatz zwischen € 165 Mio. und € 175 Mio. und einer EBITDA-Marge von 35% zu erreichen", kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus die Entwicklung.

Bikeleasing setzt dynamisches Wachstum ungebrochen fort

Bikeleasing (Segment Financial Technologies) konnte auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 ihren dynamischen Aufwärtstrend fortsetzen. So erzielte Bikeleasing ein Umsatzplus von +52,3% auf € 25,1 Mio. (Q1 2022: € 16,5 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von € 9,4 Mio., das um rund +90% über dem Vergleichszeitraum (€ 4,9 Mio.) lag. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 37,2% (Q1 2022: 29,8%).

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres konnte Bikeleasing die Anzahl der an ihre Plattform angeschlossenen Unternehmen weiter von rund 45 Tsd. mit ca. 2,5 Millionen dahinterstehenden Mitarbeitern auf etwa 47 Tsd. und ca. 2,6 Millionen Mitarbeiter steigern. Die Anzahl der im Berichtsquartal neu vermittelten Diensträder stieg im Vorjahresquartalsvergleich um +41% auf ca. 28.000 und unterstreicht die Attraktivität von Bikeleasing als kostengünstige Finanzierungsoption im Fahrradmarkt, insbesondere in Zeiten hoher Inflation. Neben der sehr guten Entwicklung im Kernmarkt Deutschland entwickelten sich auch die Aktivitäten in Österreich weiter sehr positiv, was sich in den typischerweise stärker ausfallenden Frühjahrs- und Sommermonaten weiter beschleunigen dürfte. Zusätzliches Wachstum erwartet die Gesellschaft auch durch die neue Anbindung von Direktversendern (D2C-Brands) an die Bikeleasing-Plattform, die im April mit dem Hersteller Canyon gestartet ist.

IHSE mit größten Einzelauftrag der Geschichte und Rekordauftragsbestand

Wie bereits in einer Pressemitteilung Ende April skizziert, befindet sich auch das Segment Security Technologies (IHSE und kvm-tec) 2023 auf einem profitablen Wachstumskurs. Das Segment verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Anstieg der Umsatzerlöse von +14,5% auf € 8,3 Mio. (Q1 2022: € 7,2 Mio.). Haupttreiber war die positive Absatzmarktentwicklung in der Region Americas, wo die Umsatzerlöse gegenüber dem Vergleichszeitraum verdoppelt wurden. Das bereinigte EBITDA lag bei € 1,6 Mio. (Q1-2022: € 2,1 Mio.) und die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge bei 19,3%, nach 28,7% im vergleichbaren Vorjahresquartal. Ausschlaggebend für diese Margenentwicklung waren geplante erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der wiederbelebten Messe- und Reiseaktivitäten nach Aufhebung der COVID-19 Beschränkungen, deren vertrieblichen Effekt man erst in den kommenden Monaten sehen wird, sowie die Umsetzung eines gruppenweiten IT-Projekts. Da es sich hierbei um aktive Investitionsentscheidungen handelt, wurden diese Kosten auch in der Prognose von Anfang an entsprechend berücksichtigt. Für den weiteren Verlauf des Jahres erwartet die Geschäftsführung der IHSE eine kontinuierlich starke Aufwärtsentwicklung. So erhielt IHSE im April 2023 mit einem Volumen von über € 7 Mio. den größten Einzelauftrag seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1984 von einer großen staatlichen Luftfahrtbehörde. Inklusive dieses Auftrags erreicht der Auftragsbestand von IHSE ein Rekordniveau von rund € 13 Mio. Zum 31. Dezember 2022 lag dieser noch bei € 5,9 Mio. Hierin zeigt sich eine Fortsetzung des sich bereits in 2022 abzeichnenden Aufwärtstrends, nachdem das Unternehmen in den beiden Jahren zuvor spürbar unter den coronabedingten weltweiten Reise- und Kontaktbeschränkungen gelitten hatte. Darüber hinaus realisierte IHSE mit Vollzug des Verkaufs der Immobilie in Q1 2023 außerordentliche Erträge in Höhe von € 866 Tsd. Zum Zwecke der Vergleichbarkeit und fairen Darstellung der operativen Ertragskraft werden diese Erträge jedoch als Bestandteil der Bereinigungen in der Berichtsperiode herausgerechnet.

Großer Optimismus für 2023: Prognose mit Umsatzplus auf € 165 Mio. - € 175 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 35% bestätigt

Vor dem Hintergrund eines sehr positiven Starts in das Geschäftsjahr 2023 ist der Vorstand der Brockhaus Technologies AG trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten und Bankenturbulenzen sehr optimistisch, 2023 weitere Rekorde bei Umsatz und Ergebnis zu erzielen. So wird dank fortgesetzter Steigerungen in beiden Segmenten ein Umsatzwachstum auf € 165 Mio. - € 175 Mio. mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 35% prognostiziert. Auch im Geschäftsjahr 2023 sollen die Tochterunternehmen weiter gestärkt und die verfügbaren finanziellen Ressourcen bestmöglich für selektive organische und anorganische Wachstumsinitiativen genutzt werden. Dazu befindet sich das Unternehmen in vielversprechenden Gesprächen.

Die Mitteilung für das erste Quartal 2023 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://ir.brockhaus-technologies.com/websites/brockhaustechnologies/German/3000/publikationen.htmlreports

Der Earnings Call zum ersten Quartal 2023 in englischer Sprache findet am heutigen 15. Mai 2023 um 16:00 Uhr (CET) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/vJzTvEO2z6SR

Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com

Kontaktinformationen

Für Investoren:

Paul Göhring

Tel: +49 69 20 43 40 978

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com

Für Medien:

GFD - Gesellschaft für Finanzkommunikation

Tel: +49 69 97 12 47 33

Fax: +49 69 97 12 47 20

E-Mail: dietz@gfd-finanzkommunikation.de



Konzernkennzahlen 1. Quartal (Pro-forma)*

in € Tsd. Q1-2023 Q1-2022 Veränderung Umsatzerlöse 33.439 23.758 +40,7% Financial Technologies (Bikeleasing) 25.145 16.512 +52,3% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 8.293 7.245 +14,5% EBITDA 10.351 5.534 +87,0% Bereinigtes EBITDA 9.624 5.665 +69,9% Financial Technologies (Bikeleasing) 9.354 4.926 +89,9% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 1.603 2.081 -23,0% Bereinigte EBITDA-Marge 28,8% 23,8% +5,0%-Pkt Ergebnis vor Steuern 3.507 -1.501 - Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 1.309 -1.295 - Ergebnis aus aufgegebenen Aktivitäten - -125 - Periodenergebnis 1.309 -1.420 - Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -8.601 -1.843 - Free Cashflow vor Steuern -8.073 -122 - 31.03.2023 31.12.2022 Veränderung Bilanzsumme 661.882 655.509 +1,0% Liquide Mittel 65.385 70.800 -7,6% Eigenkapital 316.440 315.337 +0,3% Eigenkapitalquote 47,8% 48,1% -0,3%-Pkt Nettoverschuldung 38.044 37.370 -1,8% Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (LTM) 0,74 0,79

* Hinweis zum Vorjahresvergleich: Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 85ff. unseres Geschäftsberichts 2022 verwiesen. Im Jahr 2022 umfassten die Bereinigungen noch das Minderergebnis aus Value-Step-up. Um Abweichungen zwischen den wesentlichen Leistungskennzahlen und IFRS bestmöglich zu vermeiden, wird diese Bereinigung nicht mehr vorgenommen. Damit findet keine Bereinigung der Umsatzerlöse mehr statt und die Vorjahresangaben wurden dementsprechend angepasst. Darüber hinaus wurde aus den Vorjahreswerten der Ergebnisbeitrag der im November 2022 veräußerten Palas (ehemaliges Segment Environmental Technologies) herausgerechnet.

