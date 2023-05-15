Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 15.05.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 686 internationalen Medien
Sonderausgabe: Hier heute noch handeln? Große Kurschance nach Ad-hoc-Meldung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CN9S | ISIN: IE00BLRPRR04 | Ticker-Symbol: WRLD
Tradegate
15.05.23
08:00 Uhr
4,266 Euro
+0,036
+0,84 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,2174,25309:30
4,2134,25709:30
PR Newswire
15.05.2023 | 08:06
62 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 15

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

5.429500 USD

IE00BJXRZJ40

12 May 2023

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF

2.723900 USD

IE00BJXRZ273

12 May 2023

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

4.240400 USD

IE00BLRPQH31

12 May 2023

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

1.832600 USD

IE00BLRPQJ54

12 May 2023

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.563600 USD

IE00BLRPRR04

12 May 2023

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY

ETF

3.232400 USD

IE00BLRPRQ96

12 May 2023

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EM INT & ECOM ETF

3.994400 USD

IE000HJV1VH3

12 May 2023

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE PET CARE UCITS ETF

3.803900 USD

IE000QRNAC66

12 May 2023


Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%!
Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück!
Hier klicken
© 2023 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.