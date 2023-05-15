Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 15
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
5.429500 USD
IE00BJXRZJ40
12 May 2023
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
2.723900 USD
IE00BJXRZ273
12 May 2023
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
4.240400 USD
IE00BLRPQH31
12 May 2023
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
1.832600 USD
IE00BLRPQJ54
12 May 2023
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.563600 USD
IE00BLRPRR04
12 May 2023
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
3.232400 USD
IE00BLRPRQ96
12 May 2023
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
3.994400 USD
IE000HJV1VH3
12 May 2023
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
3.803900 USD
IE000QRNAC66
12 May 2023