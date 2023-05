The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.05.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2023



ISIN Name

US91282CEL19 USA 22/24 FLR

XS1721244371 IBERDROLA INTL.17/UND.FLR

US46625HRL68 JPMORGAN CHASE 16/23

US58933YAF25 MERCK CO. 13/23

US86646P1030 SUMO LOGIC INC. O.N.

AT0000A1KVL0 ERSTE GP BNK 16-23 FLRMTN

US37045XCA28 GM FINANCIAL UND.FLR

US404280BR94 HSBC HLDGS 18/24 FLR

US404280BS77 HSBC HLDGS 18/24 FLR

AT0000A1KVK2 ERSTE GP BNK 16-23MTN1514

