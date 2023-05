Angesichts ausbleibender Impulse ist der Dax weiterhin in einer Seitwärtsrange gefangen. Seit über einem Monat neutralisieren sich Bullen und Bären in einer Handelsspanne von rund 350 Punkten - ohne dabei ein entscheidendes Signal für einen Ausbruch zu liefern. Auch die Welle an Geschäftszahlen deutscher Aktienkonzerne in der vergangenen Woche konnte daran nichts ändern. Die Ausgangslage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...