Der neue FINANCE-Gehaltsreport ist da - mit vielen Zahlen, Daten und Fakten zu den aktuellen Gehaltstrends in der Finanzabteilung. Bei FINANCE-TV ordnet Erich Schwinghammer, Corporate-Finance-Spezialist bei der HR-Beratung Hays, die Gehaltstrends ein und gibt Tipps für die nächste Gehaltsverhandlung. "In einer Gehaltsverhandlung mit dem Inflationsausgleich zu argumentieren, finde ich schwierig", sagt er. Der Grund liegt auf der Hand: "Die Unternehmen sind davon ja gleichermaßen betroffen." Da das häufig jedoch nicht beachtet wird, beobachtet Schwinghammer, dass Gehaltsgespräche momentan tendenziell konfrontativer verlaufen als in den vergangenen Jahren. Welche Finanzspezialisten am Job- und Gehaltsmarkt gerade die besten Aussichten haben, wie man klug für ein besseres Gehalt argumentiert und was beim Jobwechsel noch viel wichtiger ist als ein möglichst hohes neues Gehalt - die FINANCE-Gehaltsreports-Nachlese mit Erich Schwinghammer.