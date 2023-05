Die Inflation in der Eurozone ist in den vergangenen Monaten von ihrem Höchststand im Oktober 2022 bei 10,6 % deutlich zurückgekommen. Die Teuerungsrate erreichte im März ein Tief bei 6,9 %, stieg im April jedoch wieder auf 7,0 % an. Im Gegensatz zur Gesamtinflation ist die Kerninflation, ohne Energie und Nahrung, in dem gleichen Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...