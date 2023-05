Wie startet der DAX in die neue Woche an der Börse? Und können deutsche Aktien jetzt den Widerstand bei 16.000 Punkten durchbrechen? Außerdem stehen die Aktien von BASF, Siemens Energy und SAP im Fokus. Am Montag startet der DAX im Plus. Zur Eröffnung kann der deutsche Leitindex bis auf 15.980 Punkte zulegen. Eine halbe Stunde nach Handelsstart liegt der DAX noch 0,2 Prozent im Plus bei 15.940 Zählern. Am Freitag hatte er 0,5 Prozent auf 15.913,82 ...

