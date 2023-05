Hannover (www.anleihencheck.de) - US-Staatsanleihen gaben am Freitag leicht nach, so die Analysten der Nord LB.Die Preise von in die USA importierten Gütern im April sei im Jahresvergleich erneut deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vormonat jedoch seien die Importpreise angestiegen. Notenbank-Vertreter würden vor diesem Hintergrund vorsichtig bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...