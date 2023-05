(shareribs.com) London 15.05.2023 - Die Rohölpreise für Brent und WTI bewegen sich am Montag leicht nach unten. Bei den Marktteilnehmern überwiegt weiterhin die Unsicherheit. Die Konjunkturdaten der vergangenen Woche drücken auf die Stimmung. China und die USA haben in der vergangenen Woche Konjunkturdaten veröffentlicht, die Zweifel an der Stärke der Wirtschaft wieder aufkommen lassen. In den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...