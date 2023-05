Der Arzneimittelhersteller ist mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft ins neue Jahr gestartet. Die wesentlichen Wachstumsimpulse im Auftaktquartal resultieren aus dem Erwerb der Arkopharma-Gruppe, einem starken organischen Wachstum im Bestandsportfolio sowie einem wiedereinsetzenden Wachstum im Segment Parallelimport. Und in Zahlen heißt dies: Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten im Vorjahresvergleich um 37,8 % auf 319 Mio. Euro und das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis stieg um 40,9 % auf 105,8 Mio. Euro. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte DERMAPHARM. So soll der Umsatz in diesem Jahr auf 1,08 bis 1,11 Mrd. Euro steigen. Kein Wunder, dass das Papier heute auf ein neues Hoch seit September 2022 klettern... Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



