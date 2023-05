Interroll Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Interroll Generalversammlung 2023: Alle Anträge erhalten Zustimmung



15.05.2023 / 10:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sant'Antonino, Schweiz, 15. Mai 2022. Die Aktionäre der Interroll Holding AG haben anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2023 allen Empfehlungen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022 wurde mit grosser Mehrheit genehmigt. Die Aktionäre erhalten eine gegenüber dem Vorjahr um CHF 1.00 erhöhte Ausschüttung in Form einer Dividende von CHF 32.00. Die Anpassung der Statuten an das neue Schweizer Aktienrecht als auch um der aktuellen Best Practice im Bereich Corporate Governance Rechnung zu tragen wurde mit grosser Mehrheit genehmigt. Die Aktionäre genehmigten in zwei separaten Abstimmungen den Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 sowie den Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Jahr 2023. Alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte bestätigt

Paul Zumbühl wurde als Verwaltungsratspräsident mit grosser Mehrheit wiedergewählt. Kontakt

Heinz Hössli

Investor Relations

Via Gorelle 3 ¦ 6592 Sant'Antonino ¦ Schweiz

+41 91 850 25 44

Investor.relations@interroll.com

www.interroll.com

Finanzkalender 2023 02.08. Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2023 und Webkonferenz (auf Englisch) Interroll Aktien Die Namenaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt. Über Interroll Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet Handling" (Palettenförderung und -lagerung). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein globales Netzwerk von 35 Unternehmen mit einem Umsatz von CHF 664.4 Millionen und 2'500 Mitarbeitern (durchschnittlicher Personalbestand in 2022).

Ende der Adhoc-Mitteilung