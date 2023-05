Baden-Baden (ots) -Journalist und Autist Manuel Stark trifft Deutschlands populärste Comedians und hat ein Problem: Er versteht sie nicht. Ein Experiment. / Ab 17. Mai 2023 in der ARD AudiothekIm Gespräch treffen Könnerinnen und Könner der Ironie, der Satire und des Humors zusammen mit einem, der mit ihrer Kunst nichts wirklich anfangen kann. Übliche Ausdrucksformen des Humors sind für den ZEIT-Journalisten und Autisten Manuel Stark nur wenig zugänglich. Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) nehmen Gesagtes meist wörtlich, ihre Lesart von Ironie ist also oft eine gänzlich andere. Doch gerade deshalb fasziniert Host Manuel Stark die Kunst des Humors. Deshalb will er Deutschlands mutigste Comedians besser kennenlernen.Wieviel Therapie steckt im Humor?Vor dem Hintergrund der verschiedenen Blickwinkel der Gesprächspartner:innen entstehen direkte, ehrliche Gespräche, die sich nicht (zwingend) witzig dem Humor widmen. Was gelingt mit Satire, Witz und Ironie besser als mit anderen Ausdrucksformen? Wann ist etwas witzig? Und welcher Mensch steckt hinter der Fassade des Comedians? Den Fragen von Host Manuel Stark stellen sich unter anderem: Hazel Brugger, Nikita Miller, Maxi Gstettenbauer, Helene Bockhorst, Bülent Ceylan und Özcan Cosar.Die Produktion"nicht witzig - Humor ist, wenn die anderen lachen." ist ein Videopodcast vom SWR und der Stuttgarter Rosenau. Die Dreharbeiten in Clubatmosphäre fanden im Schatzkistl in Mannheim und im King Georg in Köln statt. Eine neue Folge des Podcast gibt es ab Mittwoch, 17. Mai, wöchentlich. Zu hören in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/nicht-witzig-humor-ist-wenn-die-anderen-lachen/12662427/) und erstmalig auf Spotify Video (https://open.spotify.com/show/2zbfH76l9wwrKY7Qfr5C7q).Weitere Informationen unter:http://swr.li/nicht-witzig-humor-ist-wenn-andere-lachenFotos über ARD-Foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter)Pressekontakt:SWR: Michael Schwarz, Tel. 06131 929 32211, michael.schwarz@swr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5509122