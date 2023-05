Siemens Energy: Geeignete (Turbo)-Calls für weiteren Kursanstieg

Trotz der anhaltenden Verluste der spanischen Windkrafttochter Gamesa konnte die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) in den vergangenen sechs Monaten um mehr als 50 Prozent zulegen. Trotz der wegen der hohen Verluste von Gamesa verursachten Reduktion der Ergebniserwartung konnte die Siemens Energy-Aktie im frühen Handel des 15.5.23 sogar auf ein neues 12-Monatshoch bei 22,98 Euro ansteigen.

Wegen der starken Auftragslage im zweiten Quartal und der Erwartung, dass Gamesa im zweiten Halbjahr in die Gewinnzone gelangen sollte, bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 25 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens Energy-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 24,50 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 23 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 23 Euro, Bewertungstag 15.9.23, BV 0,1, ISIN: DE000SH2F619, wurde beim Aktienkurs von 22,86 Euro mit 0,20 - 0,21 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat auf 24,50 Euro ansteigen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,28 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,256 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,256 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL5C9M8, wurde beim Aktienkurs von 22,86 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 24,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,32 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,32 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,32 Euro, BV 1, ISIN: DE000HC62DL7, wurde beim Aktienkurs von 22,86 Euro mit 2,83 - 2,90 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 24,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,18 Euro (+44 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de