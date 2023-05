Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise und eine weitere Zinserhöhung in Großbritannien durch die Bank of England waren vergangene Woche die herausragenden Themen an den Finanzmärkten, so die Experten von Union Investment.Zudem dürfte die Debatte um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze weiter ins Zentrum der Finanzmärkte rücken. Die Experten würden erwarten, dass es dort zu einer Lösung kommen werde - aber erst in letzter Minute und erst nachdem der Druck auf die Entscheidungsträger erheblich geworden sei. Die Aktienbörsen und die Staatsanleihemärkte hätten sich nach der Notenbankwoche in engen Spannen bewegt. ...

