Der DAX startet mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche. Ein neuer Angriff auf die 16.000-Punkte-Marke rückt damit näher. Wichtig bleibt dabei der Blick in die USA, wo die Erhöhung der Schuldenobergrenze Thema bleibt. Auf Unternehmensseite stehen neben den Zahlen von Siemens Energy und Porsche vor allem die Allianz, Bayer, Rheinmetall und Vonovia im Fokus.

