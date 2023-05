Burgbrohl (ots) -Mit der Inbetriebnahme der dritten KHS Dosenlinie zu Jahresbeginn sieht sich der Getränkeabfüller RHODIUS aus dem rheinland-pfälzischen Burgbrohl sehr gut gerüstet für die Zukunft. Die Abfüllanlage entspricht dem neuesten Stand der Technik und stärkt so die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des langjährigen Familienunternehmens."Unsere Kunden profitieren nicht nur von einer zusätzlichen Abfüllleistung von bis zu 99.000 Dosen pro Stunde. Auch in Sachen Qualität, Energieeffizienz sowie Produkt (https://www.rhodius-copacking.com/de/sorten.html)- und Verpackungsvielfalt (https://www.rhodius-copacking.com/de/verpackung.html) können wir mit der neuen Anlage noch individueller auf die Anforderungen unserer Kunden eingehen", erklärt Sven Wustlich, Leiter der Dosenanlage bei RHODIUS.RHODIUS stärkt mit neuer Dosen-Abfüllanlage die eigenen KernkompetenzenMit einem Kundenstamm von fast 100 Unternehmen weiß RHODIUS Co-Packing, wie unterschiedlich die Anforderungen und Bedürfnisse in der Getränkeabfüllung sein können. Um diesen Ansprüchen jederzeit umfassend gerecht zu werden, wurden beim Bau der neuen Dosenanlage ausreichende räumliche Kapazitäten eingeplant, um bei Bedarf weitere Anlagenteile zu ergänzen. Dies kann zum Beispiel erforderlich sein, wenn neue Bestimmungen umgesetzt werden müssen oder Großkunden spezielle Individualisierungswünsche bei der Dosenabfüllung äußern, für die weitere Komponenten angeschlossen werden müssen. Die neue Dosenlinie kann also gezielt an die Bedürfnisse und Entwicklungen der Kunden angepasst werden und ermöglicht eine umfassende Produkt- und Verpackungsvielfalt.Das Leistungsversprechen steht für RHODIUS an erster StelleGroßen Wert legt der Experte für Lohnabfüllung darauf, dass in allen Bereichen der Zusammenarbeit mit den Kunden höchste Qualitätsansprüche (https://www.rhodius-copacking.com/de/qualitaet.html) gelten. Dieses Leistungsversprechen beginnt bereits bei der Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner, der dem Kunden bei allen aufkommenden Themen zur Verfügung steht und sich für dessen Belange einsetzt, sodass bereits viele langjährige Partnerschaften bestehen. Wichtiger Bestandteil dieser Zusammenarbeit ist die Liefertreue, auf die sich vor allem Kunden, die den Lebensmitteleinzelhandel beliefern, verlassen können müssen. Die neue Can-Filling-Anlage schafft hierfür nicht nur weitere Kapazitäten, sondern setzt beim Abfüllen auch neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Prozesssicherheit. Zudem erfüllt die Anlage in Sachen klimaneutrale (https://www.rhodius-copacking.com/de/nachhaltigkeit.html) Abfüllung die gestellten Anforderungen.Das Leistungsversprechen des rheinland-pfälzischen Unternehmens beruht auf einer möglichst umfassenden Transparenz in allen Phasen der Produktion. So werden wichtige Plan- und Produktionsdaten proaktiv an den Kunden kommuniziert, sodass dieser über das Produktionsdatum, die finale Produktionsmenge oder den Ausschuss an Getränkedosen informiert ist. Auch hier profitieren die Kunden von den Möglichkeiten des neuen Dosen-Abfüllers, denn dank automatischer Inline-Messung werden alle relevanten Parameter kontinuierlich geprüft. Die Verarbeitung von alkoholischen Getränken kann mit der neuen Dosenlinie dank eines separaten Moduls direkt am Mixer erfolgen. Dies gewährleistet eine konstant hohe Qualität des Getränks, da selbst minimale Abweichungen sofort erkannt und automatisch korrigiert werden. Zusammen mit dem eigenen Zolllager und einem großen Alkohollager, in dem 96%iger Alkohol verarbeitet werden kann, ist dies besonders für Kunden aus dem Ready-to-drink Bereich interessant."Mit unserer neuen Dosen-Abfüllanlage stärken wir unsere Position als Lohnabfüller für Getränkedosen und schaffen gleichzeitig viele neue Möglichkeiten für unsere Kunden. Wir freuen uns auch in Zukunft unser Leistungsversprechen in der Zusammenarbeit mit großen und kleinen Marken unter Beweis zu stellen", fasst Hannes Tack, geschäftsführender Gesellschafter von RHODIUS Mineralquellen, zusammen.Über RHODIUS Mineralquellen:Geführt in der achten Generation, umfasst das Produktportfolio im Bereich Co-Packing eine große Vielfalt an Getränken: Von Mineralwasser, Soft und Energy Drinks über Wein- und weinbasierte Getränke, Bier- und Biermixgetränke bis hin zu alkoholischen Mischgetränken (Ready-to-drink), Hard Seltzer und Bitter. Die enorme Gebinde- und Verpackungsvielfalt spiegelt sich ebenfalls in den eigenen Marken bzw. Lizenzmarken des Unternehmens wider: Von der Premium-Mineralwasser-Marke RHODIUS, der regional verankerten Mineralwasser-Marke Vulkanpark-Quelle Eifel über die kultigen Lizenzmarken afri cola & Bluna, Maya Mate sowie Kicos, hin zur hippen Marke My Mate, eine Kooperation mit dem bekannten DJ Robin Schulz, bedient RHODIUS eine breite Verwenderschaft - regional, national sowie auch international. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Absatz von mehr als 2 Millionen Hektolitern einen Umsatz von 140 Millionen Euro. 358 Mitarbeiter sorgen für die professionelle Produktion und den reibungslosen Vertrieb. 