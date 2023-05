Unterföhring (ots) -Der "Sunset Club" öffnet seine Türen: Entertainer Joko Winterscheidt und Bestseller-Autorin und Moderatorin Sophie Passmann starten am Donnerstag, den 18. Mai 2023, mit ihrem gemeinsamen Podcast "Sunset Club". Exklusiv vermarktet wird "Sunset Club" von Seven.One Audio, dem Podcast-Bereich der Seven.One Entertainment Group. Die Produktion übernimmt Studio Bummens.Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio: "Hier kommt zusammen, was einen guten Podcast ausmacht: Die Entertainer-Qualitäten von Joko Winterscheidt, einem der erfolgreichsten und beliebtesten Künstler Deutschlands, gepaart mit der Schlagfertigkeit und Scharfsinnigkeit von Sophie Passmann, die die gesellschaftsrelevanten Themen unserer Zeit im Visier hat. Diese Kombination ist unschlagbar! Beide sind Medienprofis und haben Erfahrung im Podcast-Business. Seven.One Audio wünscht diesem Dreamteam viel Erfolg mit 'Sunset Club' und freut sich auf ein großes Hörvergnügen."Das ist der "Sunset Club"Joko Winterscheidt und Sophie Passmann starten einen neuen und zugleich den letzten großen Laberpodcast - "Sunset Club". Der Grundgedanke: ein Podcast(-Club) zu dritt mit einem weiteren Top-Prominenten. Doch niemand hat zugesagt oder gar geantwortet. Die beiden sind die einzigen festen Mitglieder des Podcast-Clubs. Ehrenmitglieder sind willkommen.Joko Winterscheidt: "Der 'Sunset Club' ist für alle. Unser Mindestziel muss es sein, in den ersten vier Wochen 80 Millionen Mitglieder zu gewinnen und von da an schauen wir mal!"Sophie Passmann: "Der 'Sunset Club' ist sowas wie das Gegenteil vom Fight Club: Wir reden sehr viel ÜBER den Club. Was ist falsch an uns, dass zum Start niemand mitmachen wollte außer uns?!"Er gilt als einer der größten Entertainer seiner Zeit, sie als spannendste Personalie deutscher Popkultur. Sie ist mit ihm im TV aufgewachsen, er mit ihr auf Social Media erwachsen geworden. Joko und Sophie trennt ein immenser Altersunterschied, absurde Interessen vereinen sie. Die Hörer:innen begleiten die beiden Hosts wöchentlich auf ihrer gemeinsamen Kennenlernreise. Thematische Stationen: natürlich die Medienwelt, Alltagsbeobachtungen und Karriereratschläge. Club-Treffen sind immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt.Seven.One AudioDie Seven.One Audio vereint als Dachmarke der Seven.One Entertainment Group die Geschäftsbereiche Podcastproduktion und Podcastvermarktung. Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die smarte EntertainmentCompany alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken, die jede:r in Deutschland kennt - und das auf allen Plattformen.Pressekontakt:Eva GradlCommunications & PRStrategy, Digital & SalesSeven.One Entertainment Groupphone: +49 1514 4165054email: Eva.Gradl@seven.oneMedienallee 7 - 85774 UnterföhringSeven.One AudioEin Geschäftsbereich derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/5509187