Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Staatsanleihemärkten zeigte sich in der Berichtswoche im Nachgang der Notenbanksitzungen ein ruhiger, aber leicht freundlicher Handel in vergleichsweisen engen Bahnen, so die Experten von Union Investment.Die Renditen von US-Treasuries und deutschen Bundespapieren hätten nach den US-Inflationsdaten leicht rückläufig tendiert. Die Zinskurven in beiden Märkten hätten sich jeweils um einige Basispunkte etwas nach unten verschoben. Die Zehnjahresrendite am US-Markt sei auf 3,4 Prozent gefallen. Laufzeitgleiche Bundesanleihen hätten mit 2,23 Prozent rentiert. Im Zweijahresbereich habe es in beiden Märkten minimale Renditerückgänge von ein bis zwei Basispunkten gegeben. ...

