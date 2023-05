Linz (www.anleihencheck.de) - Die Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei gehen wahrscheinlich durch eine Stichwahl in die zweite Runde - die wirtschaftlichen Probleme bleiben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auf Anordnung von Präsident Erdogan habe die Notenbank die Leitzinsen in den letzten beiden Jahren von 19,0% auf 8,5% senken müssen. Der EUR/TRY (Türkische Lira)-Kurs sei in dieser Zeit massiv gestiegen und habe die Kosten der Energieimporte mehr als verdoppelt. Dies habe zu einer galoppierenden Inflation geführt. Die Preise seien um 50% gestiegen, wobei die Güter des täglichen Bedarfs noch deutlich höher lägen. Dazu seien die Erzeuger- und Immobilienpreise im selben Ausmaß gestiegen. ...

