Das neue Rechenzentrum im niederländischen Enschede ist das erste seiner Art in der Quantencomputerbranche. Es wird die Rechenleistung verzehnfachen und effizientere und genauere Ergebnisse liefern.

Mit der Kombination von High-Performance-Computing-Hardware (HPC) und photonenbasierter Quantentechnologie von QuiX Quantum sowie einem gemeinsamen Speichersystem für beide Hardwaretypen setzt QMware neue Maßstäbe.

QuiX Quantum nutzt skalierbare Quantentechnologie, die in der Industrie für Optimierungsanwendungen wie Routenplanung und Nutzlastoptimierung in der Logistik eingesetzt werden kann. Weitere Anwendungsbereiche sind Luft- und Raumfahrt und die Finanzindustrie.

QMware und QuiX Quantum entwickeln gemeinsam die erste voll integrierte, hybride Quantencomputer-Plattform in Enschede (Niederlande). Die hybride Plattform kombiniert zum ersten Mal weltweit eine High-Performance-Computing-Infrastruktur (HPC) und eine native Quantencomputing-Technologie vor Ort. Das neue Rechenzentrum soll im August 2023 für kommerzielle Anwendungen voll einsatzfähig sein.

QMware und QuiX Quantum werden die beiden Hardwaretypen vor Ort in Enschede zusammenführen. Die Kombination von HPC-Hardware und nativer Quantenhardware wird durch einen gemeinsamen Speicherzugriff und einem einheitlichen Linux-Betriebssytem ermöglicht. Der neue Ansatz bietet erhebliche Leistungsverbesserungen und Kosteneinsparungen gegenüber bestehenden kommerziellen Anbietern hybrider Quantentechnologie. Denn aktuell benötigen Anbieter Web-Integrationen auf separaten Speichersystemen, um HPC-Hardware mit Quantenhardware zu kombinieren.

Erstklassige Unterstützung für große Berechnungsmodelle und maschinelles Lernen

Die hybride Architektur der QMware-eigenen Hard- und Softwareplattform ermöglicht es, klassische HPC- und native Quantenhardware miteinander zu kombinieren und zu nutzen. Durch die Kombination können Endkunden gleichzeitig auf die Backends von HPC- und Quantenhardware zugreifen. Der Vorteil: außergewöhnlich hohe Performance und besonders geringe Latenz. Die Quantentechnologie von QuiX Quantum ist darauf ausgelegt, große Berechnungsmodelle mit Millionen von Variablen zu unterstützen, wie etwa bei Optimierungsproblemen oder beim maschinellen Lernen.

Der photonenbasierte Quantencomputer von QuiX Quantum ist für die Integration in Rechenzentren besonders gut geeignet, da er bei Raumtemperatur arbeitet und Quantentechnologie skalierbar macht. QMware wird eine Glasfaserverbindung mit geringer Latenz nutzen, um die Hochleistungs-Computing-Infrastruktur an simulierte und native Quantenhardware anzuschließen.

"Wir sind davon überzeugt, dass die photonenbasierten Quantentechnologie von QuiX Quantum voll integriert in unsere QMware-Technologie am besten dazu geeignet ist die Vorteile des Quantencomputings kommerziell nutzbar zu machen", sagt George Gesek, Chief Technology Officer und Co-Founder von QMware. "Durch die Kombination der HPC-Infrastruktur und QuiX Quantum's nativer Quantenhardware wollen wir einen kommerziellen Vorteil in großem Maßstab erzielen. Durch eine bis zu zehnfach schnellere Datenverarbeitung werden unsere Kunden in verschiedenen Anwendungsbereichen von signifikanten Leistungsverbesserungen profitieren."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit QMware bei diesem einzigartigen Projekt", sagt Dr.-Ing. Stefan Hengesbach, CEO von QuiX Quantum. "Unser Ziel ist es, native Quantenhardware für frühe industrielle Anwendungen zugänglich zu machen. Unsere Technologien machen die Integration von Quantenhardware in bestehende Rechenzentren schon heute möglich. Die Optimierung von Energienetzen, Lieferketten oder Verkehrsströmen sind nur einige der Beispiele, die in Zusammenarbeit mit QMware erforscht werden."

Zitate:

Constantijn van Oranje, Special Envoy bei Techleap : "Es ist großartig, dass europäische Technologieunternehmen, wie QMware und QuiX Quantum, den Weg in diesem wichtigen Innovationssektor ebnen. Die Ankündigung des ersten voll integrierten, hybriden Quantencomputing-Rechenzentrums in Enschede ist ein Beleg für das Talent, die Expertise und das Engagement der europäischen Quantencommunity."

: "Es ist großartig, dass europäische Technologieunternehmen, wie QMware und QuiX Quantum, den Weg in diesem wichtigen Innovationssektor ebnen. Die Ankündigung des ersten voll integrierten, hybriden Quantencomputing-Rechenzentrums in Enschede ist ein Beleg für das Talent, die Expertise und das Engagement der europäischen Quantencommunity." Ton van 't Noordende, Managing Director von QDNL Participations: "Das neue Datenzentrum in Enschede unterstreicht die Expertise und die Anstrengungen, die in Europa im Bereich der Quantentechnologie unternommen werden. Die gemeinsame Speicherstruktur zwischen Verarbeitungseinheiten von klassischen Rechenzentren und Quantencomputern ist eine bemerkenswerte technische Errungenschaft. Mit dem Projekt werden QMware und QuiX Quantum eine weitere Skalierung des Quantencomputings für komplexe Anwendungen in Industrie und Wissenschaft ermöglichen."

"Das neue Datenzentrum in Enschede unterstreicht die Expertise und die Anstrengungen, die in Europa im Bereich der Quantentechnologie unternommen werden. Die gemeinsame Speicherstruktur zwischen Verarbeitungseinheiten von klassischen Rechenzentren und Quantencomputern ist eine bemerkenswerte technische Errungenschaft. Mit dem Projekt werden QMware und QuiX Quantum eine weitere Skalierung des Quantencomputings für komplexe Anwendungen in Industrie und Wissenschaft ermöglichen." Markus Pflitsch, CEO und Gründer von QMware: "Unsere Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Quantencomputing-Industrie. Das hybride Quantencomputing-Rechenzentrum in Enschede ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung des Computings, da es klassische und Quantenhardware auf der tiefstmöglichen Ebene nahtlos integriert. Diese Zusammenarbeit ist von strategischer Bedeutung, da sie das volle Potenzial von Quantencomputing-Anwendungen in der Zukunft erschließt."

Ende

Über QuiX Quantum

QuiX Quantum ist der Marktführer für photonische Quantencomputer-Hardware in Europa. Für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt QuiX Quantum Europas universellen photonischen Quantencomputer. QuiX Kerntechnologie basiert auf seinem erfolgreich kommerzialisierten, marktführenden, und preisgekrönten Produkt (Prism Award 2023 für die Kategorie Quantum Tech): dem Quantum Photonic Processor. In Kürze wird QuiX Quantum auch Quanten Cloud Computing (QCaaS) mit Zugriff auf seinen Special Purpose Quantum Computer anbieten. QuiX Quantum ist seit 2019 ein schnell wachsendes Startup mit 4 Niederlassungen in Europa und Kunden weltweit.

Über QMware AG

Die QMware AG ist führende Anbieter von hybridem Quantencomputing mit Private Cloud- sowie Cloud at Customer-Lösungen. Damit bietet QMware die ersten kommerziell nutzbaren Anwendungen für hybrides Quantencomputing. Durch seine offene Quantenplattform-Architektur integriert QMware Technologien von Hard- und Softwareanbietern aus Industrie und Wissenschaft in seinem eigenen, einzigartigen Quantencomputing-Stack: Die Plattform besteht aus klassischen Hochleistungsrechnern mit virtuellen Quantenprozessoren, die ihrerseits sowohl klassische Simulatoren als auch native Quantenregister enthalten können. QMware integriert so die führenden auf dem Markt für High-Performance-Computing verfügbaren Quantentechnologien. Durch die Nutzung der besten Technologien aus klassischer und quantengestützter Rechenleistung wird der zukünftige Vorteil des hybriden Quantencomputings für Industrie- und Forschungspartner bereits wirtschaftlich nutzbar. Darüber hinaus ermöglicht die Private Cloud höchste Datenschutz- und Sicherheitsstandards. Kunden erhalten Zugriff auf hybrides Quantencomputing via DSGVO- sowie GAIA-X-konforme Online-Dienste. Im Jahr 2022 wurde QMware als Mitglied der SeQuenC Initiative mit dem Aufbau der ersten Quanten-Cloud für die deutsche Industrie beauftragt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005402/de/

Contacts:

Medienkontakt

Roselina Azizah, Marketing Manager QuiX Quantum, r.azizah@quixquantum.com, +31 681122782

Mira Dechant, VP PR Marketing QMware AG mira.dechant@qm-ware.com, +41 795105338