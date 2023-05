DJ PTA-PVR: Sino-German United AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

München (pta/15.05.2023/11:38) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Mitteilung gemäß § 43 WpHG im Hinblick auf die Sino-German United AG, München Unser Zeichen: MH/01192/23

Sehr geehrte Damen und Herren, wie Ihnen am 4. Mai 2023 mitgeteilt wurde, hat der Stimmrechtsanteil der Qingdao West Coast New Area Ocean Holdings Group Co., Ltd., mit Sitz in Qingdao (China), zum 28. März 2019, und der Qingdao Qingfa Holding Group Co., Ltd., mit Sitz in Qing-dao (China), zum 27. August 2021 an der Sino-German United AG die Schwellen von 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % überschritten.

Vor diesem Hintergrund erkläre ich im Namen - der Qingdao West Coast New Area Ocean Holdings Group Co., Ltd. sowie - der Qingdao Qingfa Holding Group Co., Ltd. und legitimiert durch die als Anlage beigefügten Vollmachten gemäß § 43 WpHG, dass die Mitteilungspflichtigen jeweils 1. ein langfristiges strategisches Engagement beim Emittenten anstreben und nicht an der Erzielung kurzfristiger Handelsgewinne interessiert sind, 2. derzeit keine konkreten Pläne haben, innerhalb der nächsten zwölf Monate weite-re Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen, aber grund-sätzlich an einer Weiterentwicklung des Emittenten interessiert sind, weshalb sie sich bietende strategische Optionen, die das Unternehmen und/oder seine Pro-dukte und Produktkandidaten betreffen, prüfen und dabei gegebenenfalls auch Änderungen der eigenen Beteiligung sowie - im Falle sich bietender Gelegenhei-ten gegebenenfalls auch Zukäufe abwägen werden, 3. die mit der gemeldeten Beteiligung verbundenen Einflussnahmemöglichkeiten auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten wahrnehmen möchten, 4. derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbe-sondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, anstreben, wobei auch hier gilt, dass sie grundsätzlich an einer Weiterentwicklung des Emittenten interessiert sind, weshalb sie sich bietende stra-tegische Optionen, die das Unternehmen und/oder seine Produkte und Produkt-kandidaten betreffen, prüfen und dabei gegebenenfalls auch Änderungen der Ka-pitalstruktur abwägen werden, 5. und dass der Erwerb der Stimmrechte durch Eigenmittel finanziert wurde.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Marc Hauser Rechtsanwalt

(Ende)

Aussender: Sino-German United AG Adresse: Maximilianstraße 54, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Birnstingl Tel.: +49 89 2388 6846 E-Mail: philipp.birnstingl@sgu-ag.de Website: www.sgu-ag.de

ISIN(s): DE000SGU8886 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2023 05:38 ET (09:38 GMT)