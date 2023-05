München (ots) -Mit der neuen ADAC Skipper App baut der Club sein digitales Engagement für Skipper und Bootsfahrer weiter aus. Neben dem umfangreichen Skipper-Portal und dem interaktiven Skipper Club bietet die neue kostenlose App eine Vielfalt von Informationen und Services für Segler, Motorbootfahrer, Eigner, Charterer oder Bootssportler. Alle App-Nutzer finden neben der Möglichkeit zur Törnplanung und -aufzeichnung und aktuellen Wetterinformationen eine der umfangreichsten Hafendatenbanken auf dem Markt mit vielen Informationen zu Ausstattung, Infrastruktur und Service von rund 4.000 Häfen und Marinas.Darüber hinaus bietet die App folgende Features:- Die interaktive Karte mit Häfen, Marinas und Sehenswürdigkeiten mit vielen Zusatzinformationen liefert alle nautischen Informationen zur Planung und Durchführung eines Törns.- Häfen, Marinas oder Ankerplätze auf der Karte lassen sich zu Törnplanungen hinzufügen. Außerdem kann die Planung auch dem eigenen Boot zugeordnet werden.- Mit der Routentracking-Funktion lassen sich Törns aufzeichnen und Informationen wie Distanz, Dauer und Geschwindigkeit einsehen.- Laufend aktualisierte Revierberichte mit Informationen zu Wind, Wetter und Welle bis hin zu Regeln und Bestimmungen vor Ort.Um die App nah an Nutzerbedürfnissen zu entwickeln, haben die Experten des ADAC laufend Nutzer-Feedback, wie Umfrageergebnisse aus dem ADAC Skipper Club einfließen lassen. Über den Club können Skipper die Seiten, Services und Angebote des ADAC rund um das Thema Sportschifffahrt aktiv mitgestalten. Die App wird auf dieser Basis laufend aktualisiert und das Angebot weiter ausgebaut. Für den Sommer ist beispielsweise eine kostenpflichtige Pro-Version geplant.Wie gut die digitalen Angebote des ADAC für Skipper und Bootsurlauber angenommen werden, zeigt die erneute Auszeichnung mit dem Verbraucher-Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2023" in der Kategorie Bootsverkauf/Bootsankauf, die das ADAC Skipper Portal zum zweiten Mal in Folge erhalten hat.Die neue ADAC Skipper App ist kostenlos im App Store sowie im Google-Play-Store erhältlich. (https://skipper.adac.de/skipper-app/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5509476