MBH CORPORATION PLC ERWEITERT SEIN ENGAGEMENT IM FREIZEITSEKTOR DURCH DEN ERWERB VON WHITE ARCHES CARAVANS UND WHITE ARCHES MOTORHOMES



15.05.2023

London, 15. Mai 2023. Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat heute den Abschluss der Übernahme von White Arches Caravans und White Arches Motorhomes bekannt gegeben. Damit weitet MBH seinen Geschäftsbereich Freizeit weiter aus. White Arches wird eines von 20 Unternehmen innerhalb der MBH Corporation und wird zusammen mit Robinsons Caravans, das seit März 2020 zur MBH-Gruppe gehört, ein wichtiger Teil des schnell wachsenden Freizeitgeschäfts des Unternehmens sein - einer von sieben vertikalen Geschäftsbereichen in fünf Ländern. Zu dem vor 46 Jahren gegründeten Unternehmen White Arches gehören zwei Betriebe: White Arches Caravans mit Sitz in Rushden und White Arches Motorhomes mit Sitz in Wellingborough - beide in der Region Northamptonshire im Vereinigten Königreich. White Arches Caravans hat sich auf neue und gebrauchte Wohnwagen spezialisiert und ist in der Region der führende Händler für Swift-Wohnwagen, Bailey-Wohnwagen, Coachman-Wohnwagen, Sprite-Wohnwagen und die Swift Archway-Wohnwagenreihe. White Arches Motorhomes ist der führende Händler der Region für Adria-Wohnmobile, Bailey-Wohnmobile, Auto-Trail-Wohnmobile sowie VW-Wohnmobile. Paul Seabridge, CEO von Robinsons Caravans und des MBH Corporation Geschäftsbereichs Freizeit, wird die Integration von White Arches in MBH verantwortlich leiten und das Geschäft in Zukunft führen. Der ungeprüfte Umsatz von White Arches für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr betrug GBP 25,1 Millionen. Der Kaufpreis wird voraussichtlich zwischen GBP 7 Mio. und GBP 8 Mio. in bar betragen, in Abhängigkeit vom endgültigen Jahresabschluss. Die Übernahme wird teilweise durch Schuldenaufnahme in Höhe von GBP 4 Mio. (zahlbar bei Abschluss) und aufgeschobene Kaufpreiszahlungen in Höhe von GBP 3 bis 4 Mio., die über einen Zeitraum von drei Jahren zu leisten sind, finanziert. Nähere Informationen zum Übernahmegeschäft finden Sie hier: https://www.mbhcorporation.com/white-arches-acquisition



Victoria Sylvester, CEO der MBH Corporation, kommentierte: "Der Wohnwagen- und Wohnmobilsektor bleibt weiterhin fragmentiert. Mit dem Anschluss von White Arches an Robinsons Caravans innerhalb des MBH-Geschäftsbereich Freizeit wird das MBH-Angebot im Wohnwagen- und Wohnmobilsektor weiter gestärkt - dank vieler Synergien und bewährter Verfahren, von denen wir gemeinsam profitieren können. Unser Ziel bleibt es, die Nummer eins unter den Wohnwagen- und Wohnmobilanbietern im Vereinigten Königreich zu werden, indem wir unseren Kunden und unseren Mitarbeitern ein optimales Geschäftsumfeld bieten." Paul Seabridge, CEO von Robinsons Caravans, kommentierte: "Angesichts des anhaltenden Interesses am Besitz von Wohnwagen und Wohnmobilen im Vereinigten Königreich haben wir das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt für White Arches gekommen ist, Teil einer größeren Gruppe zu werden, die bereits über umfangreiche Erfahrungen in diesem Segment verfügt. Das MBH-Agglomerationsmodell ermöglicht es uns, das Geschäft von White Arches organisch weiter auszubauen. Gleichzeitig können wir mit erfahrenen Wirtschaftsführern aus einer Vielzahl von Geschäftsbereichen innerhalb der Gruppe zusammenarbeiten und uns vernetzen, sowohl im Vereinigten Königreich als auch international. Die Aussichten für den weiteren Ausbaus unseres Geschäfts sind vielversprechend." Über MBH Corporation Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie an der Aquis Exchange in London notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com Über White Arches Zu White Arches gehören zwei Betriebe: White Arches Caravans mit Sitz in Rushden und White Arches Motorhomes mit Sitz in Wellingborough - beide in Northamptonshire. White Arches Caravans hat sich auf neue und gebrauchte Wohnwagen spezialisiert und ist in der Region der führende Händler für Swift-Wohnwagen, Bailey-Wohnwagen, Coachman-Wohnwagen, Sprite-Wohnwagen und die Swift Archway-Wohnwagenreihe. White Arches Motorhomes ist der führende Händler der Region für Adria-Wohnmobile, Bailey-Wohnmobile, Auto-Trail-Wohnmobile sowie VW-Wohnmobile. White-arches.co.uk IR- und Presseanfragen: MBH Corporation Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7876 888 011

