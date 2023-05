DJ Heidelberg Materials setzt in Bussac-Foret auf Tonkalzinierung

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelberg Materials will zur Senkung der Treibhausgase in seinem französischen Zementwerk Bussac-Foret nördlich von Bordeaux einen Teil des CO2-intensiven Klinkers durch kalzinierten Ton ersetzen. Dazu soll an dem Standort eine Produktionsanlage für 65 Millionen Euro gebaut werden, wie der Baustoffkonzern jetzt mitteilte. Weitere 20 Prozent der CO2-Emissionen vor Ort könnten damit künftig vermieden werden. Heidelberg Materials baut bereits in Ghana einen Kalzinator.

May 15, 2023 06:17 ET (10:17 GMT)

