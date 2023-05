Paris (www.anleihencheck.de) - Die Wall Street stand in der vergangenen Woche im Bann der jüngsten Inflationsdaten und des Tauziehens um ein Anheben der Schuldenobergrenze, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die US-Verbraucherpreise seien um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen - was leicht unter den Prognosen der Auguren gelegen habe, die einen Anstieg um 5 Prozent prognostiziert hätten. Dies nähre die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank: Nachdem die Marktteilnehmer vor der Veröffentlichung der Daten am Mittwoch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 78 Prozent für eine Zinspause im Juni eingepreist hätten, liege die Wahrscheinlichkeit laut CME Fed Watch Tool nun bei 97 Prozent. Nach einer turbulenten Berg- und Talfahrt habe der S&P500 Index nach Bekanntgabe der Daten mit einem Plus von einem knappen halben Prozent geschlossen. ...

