Linz (www.anleihencheck.de) - Die Marktmeinung zu US-Zinssenkungen dürfte letzte Woche gedreht haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In diesem Jahr werde ein stabiles hohes USD-Zinsniveau erwartet. In Europa sei der Zinsanhebungszyklus der EZB noch nicht beendet, wobei nur mehr ein Zinsschritt wahrscheinlicher werde. Diese Aussichten hätten dem USD wieder Auftrieb gegeben. Der EUR/USD-Kurs habe die markante Unterstützung 1,0880 nach unten durchbrochen. Damit würden die Chancen auf eine Bewegung Richtung 1,0800 steigen. (15.05.2023/alc/a/a) ...

