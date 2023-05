Bechtle hat einen guten Start ins Jahr hingelegt. Alle wichtigen Kennzahlen zeigen aufwärts. Das Management äußerte sich jedoch zurückhaltend, insbesondere im Hinblick auf die deutsche Wirtschaft. Trotz des schwachen makroökonomischen Umfelds bekräftigte das Management seine Prognose einer stabilen EBT-Marge im Jahr 2023 und prognostizierte ein deutliches Wachstum bei Umsatz, Geschäftsvolumen und Gewinn, das sich im Jahr 2023 in einer Spanne von plus 5 bis 10 % gegenüber dem Vorjahr bewegen soll. Dies bestätigt sowohl die Robustheit des Geschäftsmodells als auch die starke Marktposition von Bechtle. Die Analysten von AlsterResearch gehen davon aus, dass Bechtle von den langfristigen Wachstumstrends in der IT-Branche profitieren und diese durch strategische Übernahmen ergänzen wird. AlsterResearch bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem angepassten Kursziel von EUR 55,00 (alt: EUR 61,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





